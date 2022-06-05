Стерлинг помышляет об уходе из "Сити" свободным агентом

Вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг склоняется к идее, чтобы дождаться истечения своего контракта следующим летом.

"Сити" ведет переговоры со Стерлингом о новом контракте уже около года, но пока без особого успеха. Рахим и так получает 300,000 фунтов в неделю, и "горожане" не готовы предложить ему условия сильно лучше.



В завершившемся сезоне 27-летний Стерлинг не был твердым игроком стартового состава, что, правда, не помешало ему забить 18 голов за "Сити" во всех соревнованиях.



Если в переговорах не будет совершен прорыв, боссы клуба с "Этихад" предпочли бы продать Стерлинга этим летом, однако окончательное решение за Рахимом, и Рахим склоняется к тому, чтобы следующий сезон провести за "горожан".



Как сообщает Daily Mirror, Стерлинг считает, что следующим летом у него будет больше привлекательных вариантов для продолжения карьеры в качестве свободного агента — как в Премьер-Лиге, так и за ее пределами.