"Юнайтед" решил побороться за Эриксена

Кристиан Эриксен "Манчестер Юнайтед" решил побороться за полузащитника "Брентфорда" Кристиана Эриксена.

Укрепление полузащиты является одним из приоритетов для нового главного тренера "Юнайтед" Эрика Тен Хага на лето, и Daily Mirror утверждает, что Эриксен пополнил список трансферных целей "дьяволов".

Тен Хаг находится под впечатлением от желания Кристиана вернуться в футбол после перенесенной год назад остановки сердце — а также от игры 30-летнего датчанина.

"Брентфорд" выиграл семь из 10 матчей Премьер-Лиги, на которые Эриксен выходил в стартовом составе. Благодаря Кристиану "пчелы" уверенно решили задачу по выживанию в элите.

Однако в борьбе за Эриксена "Юнайтед" столкнется не только с "Брентфордом", жаждущим продлить истекающий контракт Кристиана, но также "Тоттенхэмом" и "Эвертоном".


Метки Брентфорд, Манчестер Юнайтед, Эриксен

Автор mihajlo   

Дата 05.06.2022 11:00

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