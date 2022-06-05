"Юнайтед" решил побороться за Эриксена
"Манчестер Юнайтед" решил побороться за полузащитника "Брентфорда" Кристиана Эриксена.
Укрепление полузащиты является одним из приоритетов для нового главного тренера "Юнайтед" Эрика Тен Хага на лето, и Daily Mirror утверждает, что Эриксен пополнил список трансферных целей "дьяволов".
Тен Хаг находится под впечатлением от желания Кристиана вернуться в футбол после перенесенной год назад остановки сердце — а также от игры 30-летнего датчанина.
"Брентфорд" выиграл семь из 10 матчей Премьер-Лиги, на которые Эриксен выходил в стартовом составе. Благодаря Кристиану "пчелы" уверенно решили задачу по выживанию в элите.
Однако в борьбе за Эриксена "Юнайтед" столкнется не только с "Брентфордом", жаждущим продлить истекающий контракт Кристиана, но также "Тоттенхэмом" и "Эвертоном".
05.06.2022 11:00
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