"Юнайтед" решил побороться за Эриксена

"Манчестер Юнайтед" решил побороться за полузащитника "Брентфорда" Кристиана Эриксена.

Укрепление полузащиты является одним из приоритетов для нового главного тренера "Юнайтед" Эрика Тен Хага на лето, и Daily Mirror утверждает, что Эриксен пополнил список трансферных целей "дьяволов".



Тен Хаг находится под впечатлением от желания Кристиана вернуться в футбол после перенесенной год назад остановки сердце — а также от игры 30-летнего датчанина.



"Брентфорд" выиграл семь из 10 матчей Премьер-Лиги, на которые Эриксен выходил в стартовом составе. Благодаря Кристиану "пчелы" уверенно решили задачу по выживанию в элите.



Однако в борьбе за Эриксена "Юнайтед" столкнется не только с "Брентфордом", жаждущим продлить истекающий контракт Кристиана, но также "Тоттенхэмом" и "Эвертоном".