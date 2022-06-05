"Тоттенхэм" обдумывает покупку Сен-Максимена

Спортивный директор "Тоттенхэма" Фабио Паратичи обдумывает приобретение вингера "Ньюкасла" Аллана Сен-Максимена.

Сен-Максимен выступает за "Ньюкасл" после своего переходы из "Ниццы" в августе 2019, став настоящим любимчиком публики "Сент-Джеймс Парк" благодаря своей яркой и нестандартной манере игры.



Как утверждает Football.London, Паратичи является огромным поклонником таланта 25-летнего француза, который сыграл 37 матчей за "сорок" в сезоне 2021/22 во всех соревнованиях, забив пять голов и отдав пять результативных передач.



Обычно Сен-Максимен действует на левом крыле атаки, но также способен сыграть справа и даже в центре. Паратичи считает, что Аллан стал бы отличной страховкой Сону Хен Мину, Деяну Кулусевски и Харри Кейну.