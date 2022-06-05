Де Хеа — фаворит на роль нового капитана "Юнайтед"

Голкипер Давид Де Хеа является фаворитом на то, чтобы забрать капитанскую повязку "Манчестер Юнайтед" у защитника Харри Магуайра.

В сезоне 2021/22 к игре и лидерским качествам Магуайра были большие вопросы, и пресса неустанно спекулировала о том, что временный наставник Ральф Рангник может передать повязку нападающему Криштиану Роналду.



Рангник так и не решился на этот шаг, но у нового главного тренера "Юнайтед" Эрика Тен Хага есть все полномочия, чтобы назначить своего капитана.



Как стало известно The Sun от близких к Тен Хагу источников, голландский специалист готов утвердить в качестве капитана того, кого выберет раздевалка.



И есть ощущение, что игроки "красных дьяволов" проголосуют не за Магуайра и даже не за Роналду, а за 31-летнего Де Хеа, который в завершившемся сезоне вернулся на свой высший уровень.



Именно за Давида игроки "Юнайтед" проголосовали как за лучшего в своей команде по итогам сезона 2021/22, хотя в голосовании фанатов победил Роналду.