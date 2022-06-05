Де Хеа — фаворит на роль нового капитана "Юнайтед"

Давид Де Хеа и Харри Магуайр Голкипер Давид Де Хеа является фаворитом на то, чтобы забрать капитанскую повязку "Манчестер Юнайтед" у защитника Харри Магуайра.

В сезоне 2021/22 к игре и лидерским качествам Магуайра были большие вопросы, и пресса неустанно спекулировала о том, что временный наставник Ральф Рангник может передать повязку нападающему Криштиану Роналду.

Рангник так и не решился на этот шаг, но у нового главного тренера "Юнайтед" Эрика Тен Хага есть все полномочия, чтобы назначить своего капитана.

Как стало известно The Sun от близких к Тен Хагу источников, голландский специалист готов утвердить в качестве капитана того, кого выберет раздевалка.

И есть ощущение, что игроки "красных дьяволов" проголосуют не за Магуайра и даже не за Роналду, а за 31-летнего Де Хеа, который в завершившемся сезоне вернулся на свой высший уровень.

Именно за Давида игроки "Юнайтед" проголосовали как за лучшего в своей команде по итогам сезона 2021/22, хотя в голосовании фанатов победил Роналду.


Метки Де Хеа, капитаны, Магуайр, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 05.06.2022 09:00

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  1. quavo 05.06.2022 10:08 # quavo
    Уже как лет 5 должен быть им.

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  2. mancunia-planet 05.06.2022 09:42 # mancunia-planet
    Лучшая кандидатура.

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  3. justnick 05.06.2022 09:19 # justnick
    Давно стоило

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  4. sexan 05.06.2022 09:12 # sexan
    Заслужил.

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