"Ливерпуль" возвращается за Рафиньей

"Ливерпуль" возобновил свой интерес к вингеру "Лидса" Рафинье.

Рафинью достаточно долго сватали в "Ливерпуль", однако "красные" охладели к 25-летнему игроку сборной Бразилии после того, как в январе потратились на Луиса Диаса.



Сейчас над "Ливерпулем" нависла угроза лишиться Садио Мане, которого пытается переманить "Бавария", и это заставляет "красных" вновь задуматься о приобретении Рафиньи.



Как утверждает Daily Mirror, главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп является большим поклонником трудолюбивого бразильца, который сыграл ключевую роль в продлении "Лидсом" прописки в Премьер-Лиге, забив 11 голов и отдав три результативные передачи в сезоне 2021/22.



Претендентом номер один на Рафинью, за которого "Лидс" надеется выручить до 60 миллионов фунтов, считается "Барселона", однако каталонский клуб не сможет позволить себе бразильца, пока не продаст кого-нибудь из имеющихся игроков.



Издание добавляет, что вингер "Ливерпуля" Такуми Минамино, забивший 10 голов в 24 матчах завершившегося сезона, может стать разменной монетой в сделке по Рафинье.