"Ливерпуль" возвращается за Рафиньей

Рафинья "Ливерпуль" возобновил свой интерес к вингеру "Лидса" Рафинье.

Рафинью достаточно долго сватали в "Ливерпуль", однако "красные" охладели к 25-летнему игроку сборной Бразилии после того, как в январе потратились на Луиса Диаса.

Сейчас над "Ливерпулем" нависла угроза лишиться Садио Мане, которого пытается переманить "Бавария", и это заставляет "красных" вновь задуматься о приобретении Рафиньи.

Как утверждает Daily Mirror, главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп является большим поклонником трудолюбивого бразильца, который сыграл ключевую роль в продлении "Лидсом" прописки в Премьер-Лиге, забив 11 голов и отдав три результативные передачи в сезоне 2021/22.

Претендентом номер один на Рафинью, за которого "Лидс" надеется выручить до 60 миллионов фунтов, считается "Барселона", однако каталонский клуб не сможет позволить себе бразильца, пока не продаст кого-нибудь из имеющихся игроков.

Издание добавляет, что вингер "Ливерпуля" Такуми Минамино, забивший 10 голов в 24 матчах завершившегося сезона, может стать разменной монетой в сделке по Рафинье.


Метки Ливерпуль, Лидс, Рафинья

Автор mihajlo   

Дата 05.06.2022 08:00

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  1. chebrec 05.06.2022 08:40 # chebrec
    Добрейшего утречка!!!

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  2. liverpo0ol 05.06.2022 08:40 # liverpo0ol
    Отдать самурая 40 лямов сверху и желчь забрызжет из грязных ртов пенсопитеков. Пожалуйста.

    Добрые сырники с утра

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