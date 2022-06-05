"Ливерпуль" возвращается за Рафиньей
"Ливерпуль" возобновил свой интерес к вингеру "Лидса" Рафинье.
Рафинью достаточно долго сватали в "Ливерпуль", однако "красные" охладели к 25-летнему игроку сборной Бразилии после того, как в январе потратились на Луиса Диаса.
Сейчас над "Ливерпулем" нависла угроза лишиться Садио Мане, которого пытается переманить "Бавария", и это заставляет "красных" вновь задуматься о приобретении Рафиньи.
Как утверждает Daily Mirror, главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп является большим поклонником трудолюбивого бразильца, который сыграл ключевую роль в продлении "Лидсом" прописки в Премьер-Лиге, забив 11 голов и отдав три результативные передачи в сезоне 2021/22.
Претендентом номер один на Рафинью, за которого "Лидс" надеется выручить до 60 миллионов фунтов, считается "Барселона", однако каталонский клуб не сможет позволить себе бразильца, пока не продаст кого-нибудь из имеющихся игроков.
Издание добавляет, что вингер "Ливерпуля" Такуми Минамино, забивший 10 голов в 24 матчах завершившегося сезона, может стать разменной монетой в сделке по Рафинье.
05.06.2022 08:00
Просмотров: 393
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Добрейшего утречка!!!
(ответить)
Отдать самурая 40 лямов сверху и желчь забрызжет из грязных ртов пенсопитеков. Пожалуйста.
Добрые сырники с утра
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий