"Барселона" зазывает Салаха следующим летом

Мохамед Салах "Барселона" дала слово Мохамеду Салаху, что нападающий "Ливерпуля" сможет перебраться на "Ноу Камп" следующим летом.

В преддверии финала Лиги Чемпионов против "Реала" в конце мая Салах пообещал, что следующий сезон проведет в "Ливерпуле" — независимо от исхода переговоров с "красными" о новом контракте.

Действующий же контракт Мохамеда истекает через 12 месяцев, а значит команда Юргена Клоппа рискует лишиться своего главного бомбардира безо всякой компенсации в конце следующего сезона.

Учитывая финансовые проблемы "Барселоны" и заявление Салаха, переезд Мохамеда на "Ноу Камп" сейчас не является реалистичным, однако каталонский клуб проявляет серьезную заинтересованность в 29-летнем египтянине.

Как утверждает Daily Mirror в эксклюзивном материале, "Барселона" пообещала предложить контракт Салаху, если тот станет свободным агентом следующим летом. Этот фактор уже видится большой помехой в переговорах "Ливерпуля" и Мохамеда о продлении сотрудничества.


Метки Барселона, Ливерпуль, Салах

Автор mihajlo   

Дата 05.06.2022 07:00

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  1. eakz 05.06.2022 07:09 # eakz
    Барса стала такой ушлой. Платить не хочет, а условия ставит. При этом у них еще есть скрытые условия, мол, Салах должен будет остаться на том же уровне, регулярно играть в этом сезоне, а Салаху как-бы в след году уже будет 31.

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  2. vals1702 05.06.2022 07:01 # vals1702
    Барса банкрот

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