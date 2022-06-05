"Барселона" зазывает Салаха следующим летом

"Барселона" дала слово Мохамеду Салаху, что нападающий "Ливерпуля" сможет перебраться на "Ноу Камп" следующим летом.

В преддверии финала Лиги Чемпионов против "Реала" в конце мая Салах пообещал, что следующий сезон проведет в "Ливерпуле" — независимо от исхода переговоров с "красными" о новом контракте.



Действующий же контракт Мохамеда истекает через 12 месяцев, а значит команда Юргена Клоппа рискует лишиться своего главного бомбардира безо всякой компенсации в конце следующего сезона.



Учитывая финансовые проблемы "Барселоны" и заявление Салаха, переезд Мохамеда на "Ноу Камп" сейчас не является реалистичным, однако каталонский клуб проявляет серьезную заинтересованность в 29-летнем египтянине.



Как утверждает Daily Mirror в эксклюзивном материале, "Барселона" пообещала предложить контракт Салаху, если тот станет свободным агентом следующим летом. Этот фактор уже видится большой помехой в переговорах "Ливерпуля" и Мохамеда о продлении сотрудничества.