"Барселона" зазывает Салаха следующим летом
"Барселона" дала слово Мохамеду Салаху, что нападающий "Ливерпуля" сможет перебраться на "Ноу Камп" следующим летом.
В преддверии финала Лиги Чемпионов против "Реала" в конце мая Салах пообещал, что следующий сезон проведет в "Ливерпуле" — независимо от исхода переговоров с "красными" о новом контракте.
Действующий же контракт Мохамеда истекает через 12 месяцев, а значит команда Юргена Клоппа рискует лишиться своего главного бомбардира безо всякой компенсации в конце следующего сезона.
Учитывая финансовые проблемы "Барселоны" и заявление Салаха, переезд Мохамеда на "Ноу Камп" сейчас не является реалистичным, однако каталонский клуб проявляет серьезную заинтересованность в 29-летнем египтянине.
Как утверждает Daily Mirror в эксклюзивном материале, "Барселона" пообещала предложить контракт Салаху, если тот станет свободным агентом следующим летом. Этот фактор уже видится большой помехой в переговорах "Ливерпуля" и Мохамеда о продлении сотрудничества.
05.06.2022 07:00
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Барса стала такой ушлой. Платить не хочет, а условия ставит. При этом у них еще есть скрытые условия, мол, Салах должен будет остаться на том же уровне, регулярно играть в этом сезоне, а Салаху как-бы в след году уже будет 31.
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Барса банкрот
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