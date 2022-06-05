"Лидс" оценил Рафинью в 47 миллионов фунтов

"Лидс" сообщил "Барселоне", что отпустит вингера Рафиньо только за 55 миллионов евро (47 млн. фунтов).

Практически договорившись с самим Рафиньей через его агента и своего бывшего игрока Деку, "Барселона" столкнулась с тем, что диалог с "Лидсом" складывается очень тяжело.



Избежав вылета из Премьер-Лиги в этом сезоне, "Лидс" чувствует, что может диктовать условия "Барселоне". Кроме того, речь идет о лучшем бомбардире и ключевом игроке команды, поэтому "белые" не хотят продешевить.



Как сообщает трансферный гуру Фабрицио Романо, "Лидс" требует за Рафиньо 47 млн. фунтов, причем всю сумму хочет получить сразу, что для "Барселоны", учитывая ее финансовое положение, затруднительно.



Романо ожидает, что в борьбу за 25-летнего бразильца теперь могут вступить другие клубы.