"Арсенал" уверен в приобретении Жезуса

"Арсенал" уверен в приобретении нападающего "Манчестер Сити" Габриэля Жезуса.

Непопадание в Лигу Чемпионов, как казалось, стало большим ударом по шансам "Арсенала" заполучить Жезуса, особенно в свете появившихся слухов об интересе к Габриэлю со стороны "Тоттенхэма", который на финише и обошел "канониров" в борьбе за четвертое место Премьер-Лиги.



Разочаровывающий итог сезона 2021/22 заставил Микеля Артету скорректировать свои трансферные планы на лето. Теперь главный тренер "Арсенала" готов довольствоваться тремя приобретениями вместо семи.



Однако "Арсенал" по-прежнему надеется приобрести Жезуса и ожидает согласовать сделку на следующей неделе, когда 25-летний нападающий вернется из сборной Бразилии, утверждает The Sun.



Суммы около 40 миллионов фунтов "канонирам" будет достаточно для покупки Габриэля, которого "Сити" готов отпустить в свете прихода на "Этихад" Эрлинга Холанда и Хулиана Альвареса.



Помимо Жезуса, Артета хочет обзавестись левым защитником и центральным полузащитником.