"Арсенал" уверен в приобретении Жезуса
"Арсенал" уверен в приобретении нападающего "Манчестер Сити" Габриэля Жезуса.
Непопадание в Лигу Чемпионов, как казалось, стало большим ударом по шансам "Арсенала" заполучить Жезуса, особенно в свете появившихся слухов об интересе к Габриэлю со стороны "Тоттенхэма", который на финише и обошел "канониров" в борьбе за четвертое место Премьер-Лиги.
Разочаровывающий итог сезона 2021/22 заставил Микеля Артету скорректировать свои трансферные планы на лето. Теперь главный тренер "Арсенала" готов довольствоваться тремя приобретениями вместо семи.
Однако "Арсенал" по-прежнему надеется приобрести Жезуса и ожидает согласовать сделку на следующей неделе, когда 25-летний нападающий вернется из сборной Бразилии, утверждает The Sun.
Суммы около 40 миллионов фунтов "канонирам" будет достаточно для покупки Габриэля, которого "Сити" готов отпустить в свете прихода на "Этихад" Эрлинга Холанда и Хулиана Альвареса.
Помимо Жезуса, Артета хочет обзавестись левым защитником и центральным полузащитником.
04.06.2022 23:00
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