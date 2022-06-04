"Вулверхэмптон" близок к покупке Инасиу за 30 млн. фунтов

"Вулверхэмптон" близок к покупке центрального защитника "Спортинга" Гонсалу Инасиу.

По информации Daily Mirror, Инасиу уже выразил желание перебраться на "Молинью", и на предстоящей неделе два клуба проведут встречу, чтобы согласовать сделку.



Рассчитанный до июня 2026 контракт Инасиу в Лиссабоне предусматривает отступные в 39 миллионов фунтов, однако "волки" надеются, что Гонсалу обойдется им примерно в 30 млн. фунтов.



20-летний португалец является воспитанником "Спортинга", в сезоне 2021/22 став твердым игроком стартового состава.



Приглашение Инасиу станет частью процесса по омоложению состава "Вулверхэмптона", который едва подтвердил расставание с опытнейшими Роменом Саиссом и Фернандо Марсалом.