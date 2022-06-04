Англичане впервые за 60 лет проиграли венграм
Англичане впервые с 1962 года проиграли сборной Венгрии, потерпев поражение 1:0 в Будапеште.
В стартовом составе родоначальников футбола нашлось место для дебютантов Джеймса Джастиана и Джаррода Боуэна. Трент Александер-Арнольд оккупировал правый фланг.
Англия довольно быстро установила контроль над мячом и принялась искать счастье в атаках. Особенно выделялся своей активностью Боуэн.
Однако на 12-й минуте венгры организовали контратаку, в завершении которой Доминик Собослаи опередил голкипера гостей Джордана Пикфорда и направил мяч по направлению пустых ворот, однако в последний момент Конор Коуди выручил свою команду.
На 30-й минуте Пикфорд отметился еще одним сейвом. В концовке тайма игра успокоилась и почти выравнялась.
Второй тайм англичане начали довольно невыразительно, а на 64-й минуте в их ворота был назначен пенальти за фол едва вышедшего на замену Риса Джеймса. Доминик Собослаи уверенно переиграл Пикфорда с точки — 1:0.
Какой-то внятной реакции со стороны гостей не последовало. Конечно, подопечные Гарета Саутгейта активизировались впереди, но явных моментов, помимо удара Коуди головой рядом со штангой, не создали.
Более того, на 81-й минуте Венгрия могла удвоить свое преимущество, но Андраш Шафер простил Пикфорда, пытаясь сыграть на добивании.
Данный матч по своему духу больше напоминал товарищеский, и большинство игроков английской сборной не нашли для себя мотивации после длинного и тяжелого сезона.
Сборная Венгрии — сборная Англии — 1:0 (0:0)
Гол: Собослаи 66 (пен).
Венгрия: Гулачи, Ланг, Аттила Салаи, Орбан, Него, Адам Надь (Стайлс 82), Адам Салаи (Адам 88), Собослаи (Фиола 82), Шафер, Жольт Надь (Вечеи 88), Шаллои (Кляйнхайслер 71).
Англия: Пикфорд, Александер-Арнольд (Джеймс 62), Уолкер (Стоунс 62), Магуайр, Коуди (Филлипс 79), Джастин (Сака 45), Райс, Беллингем, Маунт (Грилиш 62), Боуэн, Кейн.
Предупреждения: Шафер, Гулачи — Коуди, Джеймс.
04.06.2022 21:00
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Последние комментарии:
Отлично! Рад за детишек на стадионе, доя них это праздник! Хуй в рот англам и их дряхлой старухе королеве, терпеть вас не могу!
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Это знак, хохлам пиздарики))
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Байден заявил, что Украине, возможно, придется отдать землю России в рамках «урегулирования путем переговоров»"
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Ну бывает
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пинс джеймс бля хахахахахаххаа
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Российская армия перемалывает ВСУ у Северодонецка и Лисичанска
Корреспонденты The Washington Post рассказали о бедственном положении ВСУ в этом районе.
О ситуации журналисты пообщались с украинцами, которые рассказали, что им трудно удерживать позиции.
Российские военные на порядок превосходят ВСУ в огневой мощи.
Вооруженные силы Украины несут большие потери, что сказывается на моральном состоянии войск.
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Российские военные предпочитают не вступать в прямое столкновение, перемалывая ВСУ артиллерией.
Резюме журналистов — оборона украинской армии у Северодонецка находится на грани краха, а их моральных дух низок как никогда.
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Люська сегодня: «Возможный полный захват российскими войсками Северодонецка стратегически не изменит ситуацию на фронте»
Ну, вы поняли
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Путин заявил, что Россия щелкает оружие США на Украине «как орехи»
Все как я и говорил. Западное оружие, постовляется для распила бабла, не более того. Америкосы и ЕС, постовляя оружие хохлам, прекрасно понимали, что окраина станет свалкой металолома, за которую хохлам придется расплачиваться ни одно поколение.
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Джеймс фейл который мир ждал 60 лет хехехехех
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Ciilqabe Duubi: «Это напомнило мне историю с (снайпером) Вали… Вали сделал два выстрела, чтобы напугать русских, и в ответ он получил два русских танковых снаряда. После первого он побежал назад со скоростью 100 км/ч, а после второго — достиг Канады. Это то, что может сделать лучший в мире снайпер. Продолжайте бежать, Вали… подальше от Украины».
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Джеймс конечно топово сыграл в том эпизоде. И мяч не смог обработать, и сфолил.
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бляяя,место Трента вышел лох Джеймс
и пропустили
пенсы лахиииии
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Все потому, что Венгры за Россию!
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В Великобритании впервые в истории кружка пива стала стоить 8 фунтов.
То ли еще будет, друзья!
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Сосать подзалупники
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