Англичане впервые за 60 лет проиграли венграм

Англичане впервые с 1962 года проиграли сборной Венгрии, потерпев поражение 1:0 в Будапеште.

В стартовом составе родоначальников футбола нашлось место для дебютантов Джеймса Джастиана и Джаррода Боуэна. Трент Александер-Арнольд оккупировал правый фланг.



Англия довольно быстро установила контроль над мячом и принялась искать счастье в атаках. Особенно выделялся своей активностью Боуэн.



Однако на 12-й минуте венгры организовали контратаку, в завершении которой Доминик Собослаи опередил голкипера гостей Джордана Пикфорда и направил мяч по направлению пустых ворот, однако в последний момент Конор Коуди выручил свою команду.



На 30-й минуте Пикфорд отметился еще одним сейвом. В концовке тайма игра успокоилась и почти выравнялась.



Второй тайм англичане начали довольно невыразительно, а на 64-й минуте в их ворота был назначен пенальти за фол едва вышедшего на замену Риса Джеймса. Доминик Собослаи уверенно переиграл Пикфорда с точки — 1:0.



Какой-то внятной реакции со стороны гостей не последовало. Конечно, подопечные Гарета Саутгейта активизировались впереди, но явных моментов, помимо удара Коуди головой рядом со штангой, не создали.



Более того, на 81-й минуте Венгрия могла удвоить свое преимущество, но Андраш Шафер простил Пикфорда, пытаясь сыграть на добивании.



Данный матч по своему духу больше напоминал товарищеский, и большинство игроков английской сборной не нашли для себя мотивации после длинного и тяжелого сезона.



Сборная Венгрии — сборная Англии — 1:0 (0:0)



Гол: Собослаи 66 (пен).



Венгрия: Гулачи, Ланг, Аттила Салаи, Орбан, Него, Адам Надь (Стайлс 82), Адам Салаи (Адам 88), Собослаи (Фиола 82), Шафер, Жольт Надь (Вечеи 88), Шаллои (Кляйнхайслер 71).



Англия: Пикфорд, Александер-Арнольд (Джеймс 62), Уолкер (Стоунс 62), Магуайр, Коуди (Филлипс 79), Джастин (Сака 45), Райс, Беллингем, Маунт (Грилиш 62), Боуэн, Кейн.



Предупреждения: Шафер, Гулачи — Коуди, Джеймс.