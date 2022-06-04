Англичане впервые за 60 лет проиграли венграм

Харри Кейн Англичане впервые с 1962 года проиграли сборной Венгрии, потерпев поражение 1:0 в Будапеште.

В стартовом составе родоначальников футбола нашлось место для дебютантов Джеймса Джастиана и Джаррода Боуэна. Трент Александер-Арнольд оккупировал правый фланг.

Англия довольно быстро установила контроль над мячом и принялась искать счастье в атаках. Особенно выделялся своей активностью Боуэн.

Однако на 12-й минуте венгры организовали контратаку, в завершении которой Доминик Собослаи опередил голкипера гостей Джордана Пикфорда и направил мяч по направлению пустых ворот, однако в последний момент Конор Коуди выручил свою команду.

На 30-й минуте Пикфорд отметился еще одним сейвом. В концовке тайма игра успокоилась и почти выравнялась.

Второй тайм англичане начали довольно невыразительно, а на 64-й минуте в их ворота был назначен пенальти за фол едва вышедшего на замену Риса Джеймса. Доминик Собослаи уверенно переиграл Пикфорда с точки — 1:0.

Какой-то внятной реакции со стороны гостей не последовало. Конечно, подопечные Гарета Саутгейта активизировались впереди, но явных моментов, помимо удара Коуди головой рядом со штангой, не создали.

Более того, на 81-й минуте Венгрия могла удвоить свое преимущество, но Андраш Шафер простил Пикфорда, пытаясь сыграть на добивании.

Данный матч по своему духу больше напоминал товарищеский, и большинство игроков английской сборной не нашли для себя мотивации после длинного и тяжелого сезона.

Сборная Венгрии — сборная Англии — 1:0 (0:0)

Гол: Собослаи 66 (пен).

Венгрия: Гулачи, Ланг, Аттила Салаи, Орбан, Него, Адам Надь (Стайлс 82), Адам Салаи (Адам 88), Собослаи (Фиола 82), Шафер, Жольт Надь (Вечеи 88), Шаллои (Кляйнхайслер 71).

Англия: Пикфорд, Александер-Арнольд (Джеймс 62), Уолкер (Стоунс 62), Магуайр, Коуди (Филлипс 79), Джастин (Сака 45), Райс, Беллингем, Маунт (Грилиш 62), Боуэн, Кейн.

Предупреждения: Шафер, Гулачи — Коуди, Джеймс.


Метки Лига Наций, обзор матча, сборная Англии, сборная Венгрии

Автор mihajlo   

Дата 04.06.2022 21:00

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Последние комментарии:




  1. mancunia-planet 04.06.2022 21:43 # mancunia-planet
    Отлично! Рад за детишек на стадионе, доя них это праздник! Хуй в рот англам и их дряхлой старухе королеве, терпеть вас не могу!

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  2. quavo 04.06.2022 21:41 # quavo
    Это знак, хохлам пиздарики))

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  3. hunter022 04.06.2022 21:34 # hunter022
    New York Post сообщает, что президент США наговорил себе на попадание в базу "Миротворца":

    Байден заявил, что Украине, возможно, придется отдать землю России в рамках «урегулирования путем переговоров»"

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  4. gameboy 04.06.2022 21:33 # gameboy
    Ну бывает

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  5. slash-lfc 04.06.2022 21:28 # slash-lfc
    пинс джеймс бля хахахахахаххаа

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  6. hunter022 04.06.2022 21:26 # hunter022
    Российская армия перемалывает ВСУ у Северодонецка и Лисичанска

    Корреспонденты The Washington Post рассказали о бедственном положении ВСУ в этом районе.

    О ситуации журналисты пообщались с украинцами, которые рассказали, что им трудно удерживать позиции.

    Российские военные на порядок превосходят ВСУ в огневой мощи.

    Вооруженные силы Украины несут большие потери, что сказывается на моральном состоянии войск.

    Особый ужас наводят тяжёлые огнемётные системы ТОС-1А "Солнцепёк", которые уничтожают их даже в окопах.

    Российские военные предпочитают не вступать в прямое столкновение, перемалывая ВСУ артиллерией.

    Резюме журналистов — оборона украинской армии у Северодонецка находится на грани краха, а их моральных дух низок как никогда.

    (ответить)

  7. hunter022 04.06.2022 21:24 # hunter022
    Арестович 2 дня назад: «Мы втянули российские войска в ловушку в Северодонецке, притворно "сдав" город. Сейчас российское командование пребывает в шоке»

    Люська сегодня: «Возможный полный захват российскими войсками Северодонецка стратегически не изменит ситуацию на фронте»

    Ну, вы поняли

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  8. dexter 04.06.2022 21:21 # dexter
    Путин заявил, что Россия щелкает оружие США на Украине «как орехи»

    Все как я и говорил. Западное оружие, постовляется для распила бабла, не более того. Америкосы и ЕС, постовляя оружие хохлам, прекрасно понимали, что окраина станет свалкой металолома, за которую хохлам придется расплачиваться ни одно поколение.

    (ответить)

  9. liverpo0ol 04.06.2022 21:21 # liverpo0ol
    Джеймс фейл который мир ждал 60 лет хехехехех

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  10. deman82 04.06.2022 21:14 # deman82
    Ciilqabe Duubi: «Это напомнило мне историю с (снайпером) Вали… Вали сделал два выстрела, чтобы напугать русских, и в ответ он получил два русских танковых снаряда. После первого он побежал назад со скоростью 100 км/ч, а после второго — достиг Канады. Это то, что может сделать лучший в мире снайпер. Продолжайте бежать, Вали… подальше от Украины».

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  11. brown-ale 04.06.2022 21:12 # brown-ale
    Джеймс конечно топово сыграл в том эпизоде. И мяч не смог обработать, и сфолил.

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  12. v-0987654321 04.06.2022 21:10 # v-0987654321
    бляяя,место Трента вышел лох Джеймс
    и пропустили
    пенсы лахиииии

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  13. dexter 04.06.2022 21:09 # dexter
    Все потому, что Венгры за Россию!

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  14. hunter022 04.06.2022 21:09 # hunter022
    В Великобритании впервые в истории кружка пива стала стоить 8 фунтов.
    То ли еще будет, друзья!

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  15. meshuggah 04.06.2022 21:07 # meshuggah
    Сосать подзалупники

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