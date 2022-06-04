Конате впервые в карьере вызван в сборную Франции
Защитник "Ливерпуля" Ибраима Конате был вызван в сборную Франции впервые в карьере.
23-летний Конате очень уверенно отыграл свой дебютный сезон после перехода из "РБ Лейпциг", завоевав Кубок Англии и Кубок Лиги. Ибраима появился в стартовом составе "красных" на финал Лиги Чемпионов против "Реала".
Изначально Конате не был вызван в свою сборную на июньские матчи Лиги Матчей, однако после травмы Рафаэля Варана из "Манчестер Юнайтед" Дидье Дешам позвонил именно Ибраиме.
В ближайшие девять дней французам предстоит сыграть с Хорватией (дважды) и Австрией. Поражение 1:2 от датчан накануне подталкивает Дешама к перестановкам в составе, и в этом может быть шанс для Конате.
04.06.2022 20:00
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Последние комментарии:
скузнявому привозиле уже 23 гола и он впервые (!) вызван в сборную хахахахахахахахахаха да и то он вряд ли сыграет из-за Кунде и Упамекано - будет нюхать со скамейки запасных, как и положено колбасным бездарям
и за этот мешок с г-ном скузня отвалила 40 млн, как же ору от тупости лузерпуков)))
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