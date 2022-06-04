Конате впервые в карьере вызван в сборную Франции

Защитник "Ливерпуля" Ибраима Конате был вызван в сборную Франции впервые в карьере.

23-летний Конате очень уверенно отыграл свой дебютный сезон после перехода из "РБ Лейпциг", завоевав Кубок Англии и Кубок Лиги. Ибраима появился в стартовом составе "красных" на финал Лиги Чемпионов против "Реала".



Изначально Конате не был вызван в свою сборную на июньские матчи Лиги Матчей, однако после травмы Рафаэля Варана из "Манчестер Юнайтед" Дидье Дешам позвонил именно Ибраиме.



В ближайшие девять дней французам предстоит сыграть с Хорватией (дважды) и Австрией. Поражение 1:2 от датчан накануне подталкивает Дешама к перестановкам в составе, и в этом может быть шанс для Конате.