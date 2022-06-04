"Челси" лидирует в борьбе за Усмана Дембеле

"Челси" стал фаворитом в борьбе за вингера "Барселоны" Усмана Дембеле.

Контракт Дембеле с "Барселоной" истекает в конце июня, поэтому Усман полностью контролирует свою судьбу.



Как стало известно talkSPORT, "Челси" значительно продвинулся в переговорах с Дембеле и собирается сделать Усмана своим первым приобретением при новом владельце Тодде Бели.



Главный тренер "синих" Томас Тухель прекрасно знаком с Дембеле по совместной работе в дортмундской "Боруссии" и, наверняка, с радостью воссоединится с Усманом.



Дембеле провел в "Барселоне" пять сезонов, но наиболее продуктивным получился последний из них, в котором 25-летний француз отдал 13 результативных передач и забил два гола.