Хозяева "Сити" наняли Стива Боулда
Легенда "Арсенала" Стив Боулд присоединился к City Football Group, возглавив бельгийский "Ломмель", один из дочерних клубов "Манчестер Сити".
"Ломмель" стал девятым клубом в портфолио консорцирума City Football Group два года назад, а сезон 2021/22 завершил на шестом месте во втором бельгийском дивизионе, в процессе сменив пятерых наставников.
Новым главным тренером "Ломмеля" становится 59-летний Боулд, который прежде всего известен по работе ассистентом Арсена Венгера в "Арсенале".
Также Стив тренировал команду U-23 "канониров", а в бытность игроком провел 11 сезонов в лондонском клубе, став трехкратным чемпионом Англии.
04.06.2022 18:00
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