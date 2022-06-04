Хозяева "Сити" наняли Стива Боулда

Легенда "Арсенала" Стив Боулд присоединился к City Football Group, возглавив бельгийский "Ломмель", один из дочерних клубов "Манчестер Сити".

"Ломмель" стал девятым клубом в портфолио консорцирума City Football Group два года назад, а сезон 2021/22 завершил на шестом месте во втором бельгийском дивизионе, в процессе сменив пятерых наставников.



Новым главным тренером "Ломмеля" становится 59-летний Боулд, который прежде всего известен по работе ассистентом Арсена Венгера в "Арсенале".



Также Стив тренировал команду U-23 "канониров", а в бытность игроком провел 11 сезонов в лондонском клубе, став трехкратным чемпионом Англии.