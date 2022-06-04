Бывший нападающий "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Вест Хэма" Карлос Тевес завершил игровую карьеру в возрасте 38 лет.

Тевес находился без клуба после своего расставания с "Бокой Хуниорс" в июне 2021. Однако решение повесить бутсы на гвоздь Карлос принял только сейчас, что связано со смертью отца аргентинца.



"Я перестал играть, потому что потерял своего фаната номер один. Я подтверждаю, то ухожу на пенсию. У меня было много предложений, в том числе из Соединенных Штатов. Но я закончил с игрой в футбол, я отдал футболу все. Мне было очень сложно играть и в прошлом году, но я хотя бы мог видеть своего старика", — сообщил Тевес America TV.



Тевес прибыл в Англию в 2006 году, присоединившись к "Вест Хэму". Карлос помог "молотобойцам" остаться в Премьер-Лиге, после чего отправился в "Юнайтед", где выиграл два титула, Кубок Лиги и Лигу Чемпионов. В 2009 аргентинец со скандалом перешел в "Сити", где завоевал еще один титул, а также Кубок Англии.



Всего за семь лет в Англии Тевес забил 84 гола в 202 матчах Премьер-Лиги.