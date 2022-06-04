Мата может перейти в другой клуб Премьер-Лиги
Покидающий "Манчестер Юнайтед" полузащитник Хуан Мата открыт к идее остаться в Премьер-Лиге.
В конце июня у Маты истекает контракт, и "Юнайтед" уже подтвердил, что 34-летний испанец покинет клуб свободным агентом.
Наиболее вероятными направлениями для Маты считаются Ла Лига и МЛС, однако The Times утверждает, что экс-игрок "Челси" допускает свой переход в другой клуб Премьер-Лиги.
Мата пока не определился насчет своего будущего, однако его решение прежде всего будет зависеть от того, где он сможет играть регулярно.
04.06.2022 16:00
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