Мата может перейти в другой клуб Премьер-Лиги

Покидающий "Манчестер Юнайтед" полузащитник Хуан Мата открыт к идее остаться в Премьер-Лиге.

В конце июня у Маты истекает контракт, и "Юнайтед" уже подтвердил, что 34-летний испанец покинет клуб свободным агентом.



Наиболее вероятными направлениями для Маты считаются Ла Лига и МЛС, однако The Times утверждает, что экс-игрок "Челси" допускает свой переход в другой клуб Премьер-Лиги.



Мата пока не определился насчет своего будущего, однако его решение прежде всего будет зависеть от того, где он сможет играть регулярно.