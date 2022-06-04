Лангле был предложен "Тоттенхэму" и "Арсеналу"

"Тоттенхэму" и "Арсеналу" была предложена возможность арендовать центрального защитника "Барселоны" Клемана Лангле на следующий сезон.

В данный момент "Барселона" пытается высвободить место в составе для того, чтобы завершить приобретение Андреаса Кристенсена из "Челси" на правах свободного агента.



По информации The Times, "Барселона" активно пытается избавиться от Лангле, предлагая 26-летнего француза другим клубам, включая "Тоттенхэм" и "Арсенал".



Клеман является левшой и способен играть в тройке защитников, что должно прийтись по нраву главному тренеру "шпор" Антонио Конте, который вынужден искать альтернативы Алессандро Бастони из "Интера" ввиду отсутствия прогресса в переговорах.



Добавим, в сезоне Ла Лиги 2021/22 Лангле отметился только семью появлениями в стартовом составе "Барселоны".