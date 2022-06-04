Анонс матча Венгрия — Англия

Сборная Англии Выездным матчем против Венгрии сборная Англии возьмет старт в Лиге Наций.

Четыре матча Лиги Наций в июне и два в сентябре — единственные для англичан в преддверии стартового поединка на ЧМ-2022 против Ирана 23 ноября.

"Это делает каждую тренировку и каждый матч важными. Мы будем использовать ротацию и пользоваться возможностью делать пять замен".

"Каждый раз, ступая на поле, я хочу произвести впечатление на Гарета (Саутгейта), и у нас есть только шесть матчей до Чемпионата Мира, так что у нас не так много времени на подготовку", — сообщил на пресс-конференции капитан англичан Харри Кейн.

В соответствии с предписанием УЕФА этот матч должен пройти без зрителей, однако венгры воспользовались лазейкой и собираются наполовину заполнить стадион детьми и сопровождающими.

- Это будет 25-я встреча Венгрии и Англии во всех соревнованиях, причем родоначальники футбола не проиграли ни одной из 15 последних (3 ничьи, 12 побед).

- Гарет Саутгейт может стать первым тренером, при котором Англия выиграет два выездных матча против Венгрии подряд.

- Англия не знает поражений уже 22 матча кряду во всех соревнованиях (18 побед, 4 ничьи), и это самая продолжительная беспроигрышная серия в истории "трех львов". Во время этого отрезка подопечные Саутгейта попустили только шесть голов.

- Четыре из 10 поражений англичан при Саутгейте случились в Лиге Наций (5 побед, 3 ничьи, 4 поражения).

- Венгрия проиграла только один из девяти последних матчей в Лиге Наций (5 побед, 3 ничьи).

- Венгры забивали в каждом из шести домашних матчей в Лиге Наций (всего 11 голов).

Англичане оставили дома заразившегося коронавирусом Фила Фодена и Фикайо Томори с Марком Гехи, которые прибыли в сборную с небольшими травмами. Ранее Бен Уайт вернулся в "Арсенал" на лечение.

Лига Наций. Группа A3
Сборная Венгрии — сборная Англии
Будапешт. Стадион "Пушкаш Арена". 19:00 Онлайн-трансляция


Метки анонс матча, Лига Наций, сборная Англии, сборная Венгрии

Автор mihajlo   

Дата 04.06.2022 14:00

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  1. sexan 04.06.2022 15:25 # sexan
    За какого то обоссаного хохла впрягся другой обоссаный хахол )))
    Артур, ты то ку лезешь?

    (ответить)

  2. hunter022 04.06.2022 15:14 # hunter022
    В Германии появилась реклама KFC с приглашением украинок в постель

    На баннере полковник Сандерс лежит в кровати, откинув край одеяла, а на постере написано: "Цыпочек из Украины очень ждут в Германии".

    Что это, тонкий немецкий юмор, откровенное издевательство или беззастенчивая констатация факта?

    Как говаривал Арестович, украинцев в Европе встречают, как богов. И ведь не поспоришь.
    Молодцы бюргеры указали хохлам подходящее для них место.

    (ответить)

  3. hunter022 04.06.2022 15:12 # hunter022
    Новые могилы на Украине растут как грибы.

    А тем временем глава украинской делегации Давид Арахамия, заявил что Украина готова вернуться к #переговорам с Россией, но сначала укрепит свой боевой потенциал с помощью нового вооружения.

    Интересно, сколько ещё тысяч свежих могил и отвалившихся областей понадобится Украине, чтобы увеличить свой военный потенциал?
    А по мнению Люськи у хохлов нет потерь они просто окопались и охраняют свою землю.

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  4. sexan 04.06.2022 14:51 # sexan
    Там на другой ветке какой то обоссаный хахол обосраося.

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  5. mata05 04.06.2022 14:46 # mata05
    Пике норм лет 10 попердолил и кинул старуху, ещё фабргесасу осталось сбросить с себя старпершу

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  6. sixth-place 04.06.2022 14:33 # sixth-place
    Она лишь хотела тепла
    Но как спичка сгорела дотла

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  7. mancunia-planet 04.06.2022 14:12 # mancunia-planet
    Вперёд, Венгеры! Нахуй англов и их вонючую королеву с додиком Жонсоном!

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  8. iskander8sg 04.06.2022 14:11 # iskander8sg
    Я тупой.

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