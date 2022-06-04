Анонс матча Венгрия — Англия

Выездным матчем против Венгрии сборная Англии возьмет старт в Лиге Наций.

Четыре матча Лиги Наций в июне и два в сентябре — единственные для англичан в преддверии стартового поединка на ЧМ-2022 против Ирана 23 ноября.



"Это делает каждую тренировку и каждый матч важными. Мы будем использовать ротацию и пользоваться возможностью делать пять замен".



"Каждый раз, ступая на поле, я хочу произвести впечатление на Гарета (Саутгейта), и у нас есть только шесть матчей до Чемпионата Мира, так что у нас не так много времени на подготовку", — сообщил на пресс-конференции капитан англичан Харри Кейн.



В соответствии с предписанием УЕФА этот матч должен пройти без зрителей, однако венгры воспользовались лазейкой и собираются наполовину заполнить стадион детьми и сопровождающими.



- Это будет 25-я встреча Венгрии и Англии во всех соревнованиях, причем родоначальники футбола не проиграли ни одной из 15 последних (3 ничьи, 12 побед).



- Гарет Саутгейт может стать первым тренером, при котором Англия выиграет два выездных матча против Венгрии подряд.



- Англия не знает поражений уже 22 матча кряду во всех соревнованиях (18 побед, 4 ничьи), и это самая продолжительная беспроигрышная серия в истории "трех львов". Во время этого отрезка подопечные Саутгейта попустили только шесть голов.



- Четыре из 10 поражений англичан при Саутгейте случились в Лиге Наций (5 побед, 3 ничьи, 4 поражения).



- Венгрия проиграла только один из девяти последних матчей в Лиге Наций (5 побед, 3 ничьи).



- Венгры забивали в каждом из шести домашних матчей в Лиге Наций (всего 11 голов).



Англичане оставили дома заразившегося коронавирусом Фила Фодена и Фикайо Томори с Марком Гехи, которые прибыли в сборную с небольшими травмами. Ранее Бен Уайт вернулся в "Арсенал" на лечение.



Лига Наций. Группа A3

Сборная Венгрии — сборная Англии

Будапешт. Стадион "Пушкаш Арена". 19:00 Онлайн-трансляция