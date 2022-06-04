Анонс матча Венгрия — Англия
Выездным матчем против Венгрии сборная Англии возьмет старт в Лиге Наций.
Четыре матча Лиги Наций в июне и два в сентябре — единственные для англичан в преддверии стартового поединка на ЧМ-2022 против Ирана 23 ноября.
"Это делает каждую тренировку и каждый матч важными. Мы будем использовать ротацию и пользоваться возможностью делать пять замен".
"Каждый раз, ступая на поле, я хочу произвести впечатление на Гарета (Саутгейта), и у нас есть только шесть матчей до Чемпионата Мира, так что у нас не так много времени на подготовку", — сообщил на пресс-конференции капитан англичан Харри Кейн.
В соответствии с предписанием УЕФА этот матч должен пройти без зрителей, однако венгры воспользовались лазейкой и собираются наполовину заполнить стадион детьми и сопровождающими.
- Это будет 25-я встреча Венгрии и Англии во всех соревнованиях, причем родоначальники футбола не проиграли ни одной из 15 последних (3 ничьи, 12 побед).
- Гарет Саутгейт может стать первым тренером, при котором Англия выиграет два выездных матча против Венгрии подряд.
- Англия не знает поражений уже 22 матча кряду во всех соревнованиях (18 побед, 4 ничьи), и это самая продолжительная беспроигрышная серия в истории "трех львов". Во время этого отрезка подопечные Саутгейта попустили только шесть голов.
- Четыре из 10 поражений англичан при Саутгейте случились в Лиге Наций (5 побед, 3 ничьи, 4 поражения).
- Венгрия проиграла только один из девяти последних матчей в Лиге Наций (5 побед, 3 ничьи).
- Венгры забивали в каждом из шести домашних матчей в Лиге Наций (всего 11 голов).
Англичане оставили дома заразившегося коронавирусом Фила Фодена и Фикайо Томори с Марком Гехи, которые прибыли в сборную с небольшими травмами. Ранее Бен Уайт вернулся в "Арсенал" на лечение.
Лига Наций. Группа A3
Сборная Венгрии — сборная Англии
Будапешт. Стадион "Пушкаш Арена". 19:00 Онлайн-трансляция
04.06.2022 14:00
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За какого то обоссаного хохла впрягся другой обоссаный хахол )))
Артур, ты то ку лезешь?
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В Германии появилась реклама KFC с приглашением украинок в постель
На баннере полковник Сандерс лежит в кровати, откинув край одеяла, а на постере написано: "Цыпочек из Украины очень ждут в Германии".
Что это, тонкий немецкий юмор, откровенное издевательство или беззастенчивая констатация факта?
Как говаривал Арестович, украинцев в Европе встречают, как богов. И ведь не поспоришь.
Молодцы бюргеры указали хохлам подходящее для них место.
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Новые могилы на Украине растут как грибы.
А тем временем глава украинской делегации Давид Арахамия, заявил что Украина готова вернуться к #переговорам с Россией, но сначала укрепит свой боевой потенциал с помощью нового вооружения.
Интересно, сколько ещё тысяч свежих могил и отвалившихся областей понадобится Украине, чтобы увеличить свой военный потенциал?
А по мнению Люськи у хохлов нет потерь они просто окопались и охраняют свою землю.
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Там на другой ветке какой то обоссаный хахол обосраося.
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Пике норм лет 10 попердолил и кинул старуху, ещё фабргесасу осталось сбросить с себя старпершу
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Она лишь хотела тепла
Но как спичка сгорела дотла
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Вперёд, Венгеры! Нахуй англов и их вонючую королеву с додиком Жонсоном!
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Я тупой.
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