"Милан" и "Ювентус" следят за Пулишичем

Гранды Серии А "Милан" и "Ювентус" следят за вингером "Челси" Кристианом Пулишичем.

Буквально на днях 23-летний Пулишич выразил свое разочарование дефицитом игровых минут в сезоне 2021/22, дав понять, что переживает за свое место в сборной США в преддверии ЧМ-2022 в Катаре.



В завершившемся сезоне Кристиан отметился только 13 появлениями в стартовом составе "Челси" в рамках Премьер-Лиги и еще девять раз выходил на замену, поэтому чувства американца понятны.



Как утверждает Daily Mail, "Милан" и "Ювентус" пытаются выяснить, насколько "синие" открыты к расставанию с Пулишичем этим летом.



В свое время Пулишич обошелся "Челси" в 58 миллионов фунтов. Ни тот, ни другой итальянский клуб таких денег заплатить не готовы, но надеются, что Кристиан может быть выставлен на трансфер по сниженной цене.



Daily Star в свою очередь называет "Ливерпуль" еще одним претендентом на Пулишича, которому в течение трех месяцев довелось поработать с главным тренером "красных" Юргеном Клоппом, сейчас находящимся в поисках замены для Садио Мане, в дортмундской "Боруссии".