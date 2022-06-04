"Милан" и "Ювентус" следят за Пулишичем
Гранды Серии А "Милан" и "Ювентус" следят за вингером "Челси" Кристианом Пулишичем.
Буквально на днях 23-летний Пулишич выразил свое разочарование дефицитом игровых минут в сезоне 2021/22, дав понять, что переживает за свое место в сборной США в преддверии ЧМ-2022 в Катаре.
В завершившемся сезоне Кристиан отметился только 13 появлениями в стартовом составе "Челси" в рамках Премьер-Лиги и еще девять раз выходил на замену, поэтому чувства американца понятны.
Как утверждает Daily Mail, "Милан" и "Ювентус" пытаются выяснить, насколько "синие" открыты к расставанию с Пулишичем этим летом.
В свое время Пулишич обошелся "Челси" в 58 миллионов фунтов. Ни тот, ни другой итальянский клуб таких денег заплатить не готовы, но надеются, что Кристиан может быть выставлен на трансфер по сниженной цене.
Daily Star в свою очередь называет "Ливерпуль" еще одним претендентом на Пулишича, которому в течение трех месяцев довелось поработать с главным тренером "красных" Юргеном Клоппом, сейчас находящимся в поисках замены для Садио Мане, в дортмундской "Боруссии".
04.06.2022 13:00
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