Погба все еще выбирает между Ювентусом", "Реалом" и ПСЖ
Вопреки слухам, полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба пока не соглашался на возвращение в Ювентус" и все еще выбирает между тремя вариантами.
Ранее на текущей неделе "Юнайтед" объявил, что Погба покинет "Олд Траффорд" по истечении своего контракта в конце июня. Поль мог свободно вести переговоры с заинтересованными клубами из-за рубежа, начиная с января.
В данный момент Погба проводит летние каникулы в Америке, размышляя о своем будущем. Как утверждает Sky Sports, Поль пока не принял окончательное решение и выбирает между Ювентусом", "Реалом" и ПСЖ.
Все три клуба выглядят привлекательно для Погба, однако определяющим фактором для 29-летнего француза будет спортивная сторона.
04.06.2022 12:00
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