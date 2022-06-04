Погба все еще выбирает между Ювентусом", "Реалом" и ПСЖ

Вопреки слухам, полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба пока не соглашался на возвращение в Ювентус" и все еще выбирает между тремя вариантами.

Ранее на текущей неделе "Юнайтед" объявил, что Погба покинет "Олд Траффорд" по истечении своего контракта в конце июня. Поль мог свободно вести переговоры с заинтересованными клубами из-за рубежа, начиная с января.



В данный момент Погба проводит летние каникулы в Америке, размышляя о своем будущем. Как утверждает Sky Sports, Поль пока не принял окончательное решение и выбирает между Ювентусом", "Реалом" и ПСЖ.



Все три клуба выглядят привлекательно для Погба, однако определяющим фактором для 29-летнего француза будет спортивная сторона.