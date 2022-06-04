МЮ предлагает Ван-Биссаку другим клубам

Аарон Ван-Биссака "Манчестер Юнайтед" предлагает другим клубам забрать правого защитника Аарона Ван-Биссаку.

По информации Manchester Evening News, недавно "Юнайтед" поступил запрос от неназванного испанского клуба насчет защитника Диогу Далота.

В ответ испанской стороне было сказано, что "красные дьяволы" не готовы обсуждать уход Далота, поскольку клуб планирует избавиться от Ван-Биссаки.

На данный момент изданию известно минимум об одном клубе, которому был предложен Аарон. 24-летнему защитнику еще в мае было сказано, что ему нет места в планах главного тренера "Юнайтед" Эрика Тен Хага.

Добавим, что в 2019 году Ван-Биссака обошелся "Юнайтед" в 50 миллионов фунтов. В завершившемся сезоне Аарон не совершил ни одного результативного действия.


Метки Ван-Биссака, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 04.06.2022 11:00

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  1. gary47 04.06.2022 11:41 # gary47
    Рома подберет

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  2. quavo 04.06.2022 11:16 # quavo
    Нет бы в уентре его плпробовать. У контекса ебашить будет мама не горюй

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