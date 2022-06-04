МЮ предлагает Ван-Биссаку другим клубам

"Манчестер Юнайтед" предлагает другим клубам забрать правого защитника Аарона Ван-Биссаку.

По информации Manchester Evening News, недавно "Юнайтед" поступил запрос от неназванного испанского клуба насчет защитника Диогу Далота.



В ответ испанской стороне было сказано, что "красные дьяволы" не готовы обсуждать уход Далота, поскольку клуб планирует избавиться от Ван-Биссаки.



На данный момент изданию известно минимум об одном клубе, которому был предложен Аарон. 24-летнему защитнику еще в мае было сказано, что ему нет места в планах главного тренера "Юнайтед" Эрика Тен Хага.



Добавим, что в 2019 году Ван-Биссака обошелся "Юнайтед" в 50 миллионов фунтов. В завершившемся сезоне Аарон не совершил ни одного результативного действия.