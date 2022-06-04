Щесны: "Еще пара лет, и "Арсенал" вернется в Лигу Чемпионов"

Голкипер "Ювентуса" Войцех Щесны ожидает, что его бывший клуб "Арсенал" вернется в Лигу Чемпионов "через пару лет".

Провалив концовку сезона 2021/22, "Арсенал" проиграл борьбу за четвертое место Премьер-Лиги "Тоттенхэму". Тем не менее, Щесны, сыгравший 181 матч за "Арсенал", наблюдает прогресс у "канониров" при Микеле Артеты.



"Меня как фаната очень расстроила концовка сезона. Они имели хорошие шансы, хотя на старте сезона никто не верил в них".



"За два матча до окончания сезона они все еще располагались на четвертом месте. Я расстроен, как все закончилось, но они хорошо потрудились в этом году".



"Я могу видеть, каковы футбольные идеи Микеля. У него молодая команда, поэтому с ними все будет в порядке. Еще пара лет, и они вернутся в Лигу Чемпионов", — сообщил Щесны The Sun.