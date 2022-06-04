Дарвин Нуньес — цель номер один Тен Хага

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг определил нападающего "Бенфики" Дарвина Нуньеса своей целью номер один на летнее трансферное окно.

В завершившемся сезоне лучшим бомбардиром "Юнайтед" стал Криштиану Роналду, которому уже 37 лет. В то же время Эдинсон Кавани покидает клуб свободным агентом, Маркус Рэшфорд переживает затяжной спад, а Мейсону Гринвуду грозит тюрьма.



В сложившейся ситуации Тен Хаг вынужден уделить повышенное внимание укреплению позиции нападающего, и больше всего, как утверждает The Independent, Эрик хочет заполучить Нуньеса.



"Бенфика" надеется выручить за своего бомбардира до 100 миллионов фунтов, однако "красные дьяволы" могут сбить цену, включив в сделку по 22-летнему уругвайцу своего полузащитника Андреаса Перейру.



Помимо Нуньеса, Тен Хаг хочет обзавестись распасовщиком в середине поля, двумя центральными защитниками и игроком-универсалом.