Дарвин Нуньес — цель номер один Тен Хага
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг определил нападающего "Бенфики" Дарвина Нуньеса своей целью номер один на летнее трансферное окно.
В завершившемся сезоне лучшим бомбардиром "Юнайтед" стал Криштиану Роналду, которому уже 37 лет. В то же время Эдинсон Кавани покидает клуб свободным агентом, Маркус Рэшфорд переживает затяжной спад, а Мейсону Гринвуду грозит тюрьма.
В сложившейся ситуации Тен Хаг вынужден уделить повышенное внимание укреплению позиции нападающего, и больше всего, как утверждает The Independent, Эрик хочет заполучить Нуньеса.
"Бенфика" надеется выручить за своего бомбардира до 100 миллионов фунтов, однако "красные дьяволы" могут сбить цену, включив в сделку по 22-летнему уругвайцу своего полузащитника Андреаса Перейру.
Помимо Нуньеса, Тен Хаг хочет обзавестись распасовщиком в середине поля, двумя центральными защитниками и игроком-универсалом.
04.06.2022 09:00
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