"Брентфорд" готов нарушить свою структуру зарплат ради Эриксена
"Брентфорд" готов нарушить свою структуру зарплат ради сохранения полузащитника Кристиана Эриксена.
Блестяще отыграв вторую половину сезона, Эриксен помог "Брентфорду" комфортно решить задачу по выживанию в Премьер-Лиге и привлек внимание больших клубов вроде "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэма".
Однако "пчелы" не теряют надежд продлить истекающий в конце июня контракт Эриксена и готовы сделать 30-летнего датчанина своим самым высокооплачиваемым игроком, причем с большим отрывом.
Как сообщает The Telegraph, в "Брентфорде" считают, что Эриксен заслуживает исключения из политики клуба насчет зарплат, поэтому теперь решение за самим Кристианом.
Добавим, подопечные Томаса Франка выиграли семь матчей из 10, на которые Эриксен выходил в стартовом составе.
04.06.2022 08:00
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