"Юнайтед" предлагал Мате неигровую роль

Хуан Мата "Манчестер Юнайтед" пытался сохранить полузащитника Хуана Мату, предлагаю тому неигровую роль.

В минувший четверг "Юнайтед" объявил, что истекающий в конце июня контракт Маты продлен не будет. Хуан покидает "Олд Траффорд" после восьми с половиной лет в клубе.

Как утверждает Manchester Evening News, контракт Маты изначально предполагал, что в будущем Хуан сможет стать послом "красных дьяволов". Однако клуб был готов предложить 34-летнему испанцу более ответственную роль.

"Юнайтед" рассматривал Мату в качестве кандидата на роль технического директора, но Хуан решил, что хочет продлить свою игровую карьеру.

Несмотря на возраст, экс-полузащитник "Челси" хочет играть регулярно и уже имеет на руках несколько предложений из МЛС.


Метки Манчестер Юнайтед, Мата

Автор mihajlo   

Дата 04.06.2022 07:00

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