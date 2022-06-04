"Юнайтед" предлагал Мате неигровую роль

"Манчестер Юнайтед" пытался сохранить полузащитника Хуана Мату, предлагаю тому неигровую роль.

В минувший четверг "Юнайтед" объявил, что истекающий в конце июня контракт Маты продлен не будет. Хуан покидает "Олд Траффорд" после восьми с половиной лет в клубе.



Как утверждает Manchester Evening News, контракт Маты изначально предполагал, что в будущем Хуан сможет стать послом "красных дьяволов". Однако клуб был готов предложить 34-летнему испанцу более ответственную роль.



"Юнайтед" рассматривал Мату в качестве кандидата на роль технического директора, но Хуан решил, что хочет продлить свою игровую карьеру.



Несмотря на возраст, экс-полузащитник "Челси" хочет играть регулярно и уже имеет на руках несколько предложений из МЛС.