Щесны: "Погба остается одним из лучших игроков в мире"

Голкипер "Ювентуса" Войцех Щесны уверен, что полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба остается одним из лучших игроков в мире.

На текущей неделе "Юнайтед" подтвердил, что Погба покинет клуб в конце июня, когда истекает контракт Поля.



Ожидается, что теперь Погба вернется в "Ювентус", который продал его "красным дьяволам" за 89 миллионов фунтов в 2016 году. И Щесны не сомневается, что 29-летний француз станет усилением для его команды.



"Я был бы рад, если этот переход состоится. Он блестяще выступал в свой предыдущий период в "Ювентусе", поэтому он стал бы отличным дополнением к нашей команде".



"Это игрок высокого калибра и с большим опытом, и о нем хорошо вспоминают в Турине".



"Возможно, в последнюю пару лет его игре в "Юнайтед" не хватало стабильности, а травмы ему не помогали. Но когда он в форме, он по-прежнему является одним из лучших игроков в мире", — сообщил Щесны The Sun.