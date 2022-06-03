Щесны: "Погба остается одним из лучших игроков в мире"
Голкипер "Ювентуса" Войцех Щесны уверен, что полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба остается одним из лучших игроков в мире.
На текущей неделе "Юнайтед" подтвердил, что Погба покинет клуб в конце июня, когда истекает контракт Поля.
Ожидается, что теперь Погба вернется в "Ювентус", который продал его "красным дьяволам" за 89 миллионов фунтов в 2016 году. И Щесны не сомневается, что 29-летний француз станет усилением для его команды.
"Я был бы рад, если этот переход состоится. Он блестяще выступал в свой предыдущий период в "Ювентусе", поэтому он стал бы отличным дополнением к нашей команде".
"Это игрок высокого калибра и с большим опытом, и о нем хорошо вспоминают в Турине".
"Возможно, в последнюю пару лет его игре в "Юнайтед" не хватало стабильности, а травмы ему не помогали. Но когда он в форме, он по-прежнему является одним из лучших игроков в мире", — сообщил Щесны The Sun.
03.06.2022 23:00
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