Свыше 36,000 венгерских фанатов придут на матч без зрителей против Англии

Сборная Англии "Пушкаш Арена" будет заполнена более чем на половину в матче сборных Венгрии и Англии, несмотря на решение УЕФА закрыть стадион в Будапеште.

УЕФА и ФИФА обязали венгерскую сборную сыграть пять матчей без зрителей из-за расистского поведения местных болельщиков.

Одним из этих матчей должно стать субботнее противостояние с Англией, однако венгры придумали, как частично обойти санкции, сообщает Sky Sports.

Дело в том, что правила УЕФА, несмотря на закрытие стадиона, позволяют привести на трибуны детей в возрасте не старше 14 лет в количестве половины от общей вместимости арены, а это около 33,000 зрителей.

Поскольку на каждые 10 детей полагается присутствие одного взрослого, то еще свыше 3,000 людей смогут прийти на "закрытый" стадион.


Метки Лига Наций, сборная Англии, сборная Венгрии

Автор mihajlo   

Дата 03.06.2022 21:00

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