Свыше 36,000 венгерских фанатов придут на матч без зрителей против Англии

"Пушкаш Арена" будет заполнена более чем на половину в матче сборных Венгрии и Англии, несмотря на решение УЕФА закрыть стадион в Будапеште.

УЕФА и ФИФА обязали венгерскую сборную сыграть пять матчей без зрителей из-за расистского поведения местных болельщиков.



Одним из этих матчей должно стать субботнее противостояние с Англией, однако венгры придумали, как частично обойти санкции, сообщает Sky Sports.



Дело в том, что правила УЕФА, несмотря на закрытие стадиона, позволяют привести на трибуны детей в возрасте не старше 14 лет в количестве половины от общей вместимости арены, а это около 33,000 зрителей.



Поскольку на каждые 10 детей полагается присутствие одного взрослого, то еще свыше 3,000 людей смогут прийти на "закрытый" стадион.