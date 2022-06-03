Свыше 36,000 венгерских фанатов придут на матч без зрителей против Англии
"Пушкаш Арена" будет заполнена более чем на половину в матче сборных Венгрии и Англии, несмотря на решение УЕФА закрыть стадион в Будапеште.
УЕФА и ФИФА обязали венгерскую сборную сыграть пять матчей без зрителей из-за расистского поведения местных болельщиков.
Одним из этих матчей должно стать субботнее противостояние с Англией, однако венгры придумали, как частично обойти санкции, сообщает Sky Sports.
Дело в том, что правила УЕФА, несмотря на закрытие стадиона, позволяют привести на трибуны детей в возрасте не старше 14 лет в количестве половины от общей вместимости арены, а это около 33,000 зрителей.
Поскольку на каждые 10 детей полагается присутствие одного взрослого, то еще свыше 3,000 людей смогут прийти на "закрытый" стадион.
03.06.2022 21:00
Просмотров: 452
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Даже у венгров больше фанатов, чем у Мешок сити
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий