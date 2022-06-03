Тен Хаг решил избавиться от Байи и Туанзебе

Эрик Байи Новый главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг принял решение избавиться от защитников Эрика Байи и Акселя Туанзебе.

Байи выступает за "Юнайтед" после своего перехода из "Вильярреала" летом 2016, а в прошлом году даже заключил новый контракт с "красными дьяволами".

Однако в сезоне 2021/22 Эрик был глубоким резервистом, приняв участие лишь в четырех матчах Премьер-Лиги.

Помимо 28-летнего ивуарийца, Тен Хаг готов отказаться от услуг Туанзебе, который последний раз примерял футболку "Юнайтед" еще в матче Лиги Европы в концовке сезона 2020/21, сообщает Manchester Evening News.

Прошлым летом Аксель был отправлен в аренду в "Астон Виллу", а в январе совершил командировку в "Наполи", нигде себя не проявив.

При этом 24-летний Туанзебе является продуктом академии "дьяволов" и имеет контракт до 2024 года.


Метки Байи, Манчестер Юнайтед, Туанзебе

Автор mihajlo   

Дата 03.06.2022 20:00

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  1. mancunia-planet 03.06.2022 20:31 # mancunia-planet
    Лучше б от Макхуяера избавился, иначе будет также косячить.

    (ответить)

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