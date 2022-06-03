Тен Хаг решил избавиться от Байи и Туанзебе

Новый главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг принял решение избавиться от защитников Эрика Байи и Акселя Туанзебе.

Байи выступает за "Юнайтед" после своего перехода из "Вильярреала" летом 2016, а в прошлом году даже заключил новый контракт с "красными дьяволами".



Однако в сезоне 2021/22 Эрик был глубоким резервистом, приняв участие лишь в четырех матчах Премьер-Лиги.



Помимо 28-летнего ивуарийца, Тен Хаг готов отказаться от услуг Туанзебе, который последний раз примерял футболку "Юнайтед" еще в матче Лиги Европы в концовке сезона 2020/21, сообщает Manchester Evening News.



Прошлым летом Аксель был отправлен в аренду в "Астон Виллу", а в январе совершил командировку в "Наполи", нигде себя не проявив.



При этом 24-летний Туанзебе является продуктом академии "дьяволов" и имеет контракт до 2024 года.