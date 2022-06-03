"Тоттенхэм" не снижает цену за Бергвейна

"Тоттенхэм" продолжает требовать 25 миллионов евро (21.4 млн. фунтов) за вингера Стивена Бергвейна.

Бергвейн не появляется в стартовом составе "Тоттенхэма" с поражения 2:0 от "Челси" 23 января. Стивен крепко сел на лавку запасных после появления в команде Деяна Кулусевски.



Еще в январе "Аякс" сделал два предложения о покупке Бергвейна, на прошлой неделе выдвинув третье, но ни одно из них не превышало 20 млн. евро (17.1 млн. фунтов), поэтому все три раза лондонский клуб отвечал отказом.



Как утверждает ESPN, "шпоры" хотят отбить большую часть своих инвестиций в Стивена, который в январе 2020 был приглашен из ПСВ за 30 млн. евро (25.7 млн. фунтов).



Однако "Аякс" оптимистичен насчет своих шансов согласовать сделку по Бергвейну, а сам 24-летний голландец открыт к переезду в Амстердам, потому что нуждается в регулярной игровой практике в преддверии ЧМ-2022 в Катаре.



"Манчестер Юнайтед", где теперь трудится бывший наставник "Аякса" Эрик Тен Хаг, в борьбу за Бергвейна вступать не спешит, вопреки слухам.