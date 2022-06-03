Фоден пропустит матчи против Венгрии и Германии

Полузащитник "Манчестер Сити" Фил Фоден заразился коронавирусом и теперь пропустит матчи сборной Англии против Венгрии и Германии в Лиге Наций.

22-летний Фоден был назван в числе 27 игроков, приглашенных в английскую сборную для подготовки к четырем матчам в Лиге Наций.



Однако сегодня англичане объявили, что Фил был отправлен домой на самоизоляцию. Новоиспеченный чемпион Премьер-Лиги пропустит выезды в Будапешт и Мюнхен.



При этом, как сообщает Sky Sports, англичане надеются, что Фоден победит COVID-19 и вернется к матчам против Италии и Венгрии 11 и 14 июня, соответственно.



Добавим, выезд в Венгрию также пропустят защитники Фикайо Томори и Марк Гехи, которые прибыли в сборную с небольшими болячками.