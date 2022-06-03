Роналду дал понять, что останется в МЮ

Нападающий Криштиану Роналду дал понять, что останется в "Манчестер Юнайтед" и будет работать с новым главным тренером "красных дьяволов" Эриком Тен Хагом.

В завершившемся сезоне 37-летний Роналду забил 24 гола в 38 матчах за "Юнайтед" во всех соревнованиях, однако "дьяволы" заняли только шестое место в Премьер-Лиге.



Роналду ожидает, что "Юнайтед" прибавит при Тен Хаге и поборется за трофеи. И Криштиану хочет в этом поучаствовать.



"Я по-прежнему очень счастлив здесь, и я должен сказать, что наши фанаты удивительны. Даже когда мы проигрываем матчи, они всегда поддерживают нас, они всегда с нами. Эти болельщики навсегда в моей сердце, и все мы должны уважать их, потому что они всегда на нашей стороне".



"Самое важное для меня — стараться выигрывать матчи, выигрывать чемпионат и кубки, и я верю, что "Манчестер" будет там, где заслуживает быть. Как я уже говорил, иногда это требует времени, но я по-прежнему верю".



"Я знаю, что он (Тен Хаг) был великолепен в "Аяксе". Он опытный тренер, но мы должны дать ему время. Нужно изменить некоторые вещи в соотвествии с его желаниями".



"Конечно, я надеюсь, что мы будем успешны. Если ты будешь успешен, то будет успешен весь "Манчестер", поэтому я желаю ему всего наилучшего".



"Мы счастливы и взволнованы — не только игроки, но и болельщики. Я желаю ему всего наилучшего, и давайте верить, что в следующем году мы выиграем трофеи", — цитирует Роналду Sky Sports.