"Арсенал" подтвердил расставание с Лакасеттом

"Арсенал" официально подтвердил расставание с нападающим Александром Лакасеттом.

Во второй половине сезона 2021/22 Лакасетт исполнял обязанности капитана, а главный тренер "Арсенала" Микель Артета намекал, что Александр может заслужить новый контракт, если поможет клубу вернуться в Лигу Чемпионов.



Однако "канониры" финишировали только пятыми, а Лакасетт за всю кампанию Премьер-Лиги забил лишь четыре гола, включая два с пенальти. Таким образом, теперь 31-летний француз покидает "Эмирейтс" свободным агентом.



Лакасетт выступал за "Арсенал" с лета 2017, за это время забив 71 гол в 206 матчах во всех соревнованиях и выиграв Кубок Англии в 2020 году. Александр становился лучшим бомбардиром "канониров" в сезонах 2017/18 и 2020/21.



Ожидается, что Лакасетт продолжит карьеру в "Лионе", откуда он и прибыл в "Арсенал" пять лет назад.