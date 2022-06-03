Уорд-Проуз преодолел наибольшую дистанцию в сезоне Премьер-Лиги 2021/22

Джеймс Уорд-Проуз Капитан "Саутгемптона" Джеймс Уорд-Проуз преодолел наибольшую дистанцию среди всех игроков в сезоне Премьер-Лиги 2021/22 — 417 километров.

Прежде всего Уорд-Проуз славится своим умением исполнять стандартные положения, однако 27-летний полузащитник сборной Англии также отличается своей огромной работоспособностью.

Примечательно, что указанную дистанцию в 417 км Уорд-Проуз, называемый трансферной целью "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед", преодолел, пропустив два из 38 матчей "святых".

Вторым в этом рейтинге, составленном на основе статистических данных Opta, оказался полузащитник "Вест Хэма" Томаш Соучек — 399 км. Далее идут Кристиан Нергор из "Брентфорда" (396 км), Деклан Райс из "Вест Хэма" (386 км) и Бруну Фернандеш из "Манчестер Юнайтед" (385 км).


Метки рейтинги, Саутгемптон, Уорд-Проуз

Автор mihajlo   

Дата 03.06.2022 15:00

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