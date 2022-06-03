Уорд-Проуз преодолел наибольшую дистанцию в сезоне Премьер-Лиги 2021/22

Капитан "Саутгемптона" Джеймс Уорд-Проуз преодолел наибольшую дистанцию среди всех игроков в сезоне Премьер-Лиги 2021/22 — 417 километров.

Прежде всего Уорд-Проуз славится своим умением исполнять стандартные положения, однако 27-летний полузащитник сборной Англии также отличается своей огромной работоспособностью.



Примечательно, что указанную дистанцию в 417 км Уорд-Проуз, называемый трансферной целью "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед", преодолел, пропустив два из 38 матчей "святых".



Вторым в этом рейтинге, составленном на основе статистических данных Opta, оказался полузащитник "Вест Хэма" Томаш Соучек — 399 км. Далее идут Кристиан Нергор из "Брентфорда" (396 км), Деклан Райс из "Вест Хэма" (386 км) и Бруну Фернандеш из "Манчестер Юнайтед" (385 км).