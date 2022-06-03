"Ньюкасл" вступил в борьбу за Спенса
"Ньюкасл" вступил в борьбу за правого защитника Джеда Спенса, принадлежащего "Мидлсбро".
21-летний Спенс блестяще отыграл сезон 2021/22 за "Ноттингем Форест" на правах аренды, и "лесники" уже выразили желание сохранить игрока молодежной сборной Англии.
Однако на Спенса, сыгравшего 46 матчей за "Форест", также претендуют некоторые серьезные клубы Премьер-Лиги, включая квалифицировавшийся в Лигу Чемпионов "Тоттенхэм".
Как сообщает Daily Mirror, очередным претендентом на Спенса становится "Ньюкасл", и у "сорок" есть два преимущества в борьбе за Джеда.
Во-первых, "Ньюкасл" готов пообещать Спенсу регулярную игровую практику, несмотря на наличие конкурента в лице Кирана Триппьера. Во-вторых, в случае ухода из "Мидлсбро" Джед смог бы остаться жить на северо-востоке страны.
03.06.2022 12:00
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Последние комментарии:
Ньюкасл ты в своем уме? У тебя в этом году свершилась такая сделка. Почему деньги тратятся на ноунеймов?
Соглашусь, любой из этих ноунеймов может выстрелить - но, я уверен в эту сделку вбухают около 30 млн, а это не плохие деньги для игрока уровня тир 2.
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