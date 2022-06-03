"Ньюкасл" вступил в борьбу за Спенса

"Ньюкасл" вступил в борьбу за правого защитника Джеда Спенса, принадлежащего "Мидлсбро".

21-летний Спенс блестяще отыграл сезон 2021/22 за "Ноттингем Форест" на правах аренды, и "лесники" уже выразили желание сохранить игрока молодежной сборной Англии.



Однако на Спенса, сыгравшего 46 матчей за "Форест", также претендуют некоторые серьезные клубы Премьер-Лиги, включая квалифицировавшийся в Лигу Чемпионов "Тоттенхэм".



Как сообщает Daily Mirror, очередным претендентом на Спенса становится "Ньюкасл", и у "сорок" есть два преимущества в борьбе за Джеда.



Во-первых, "Ньюкасл" готов пообещать Спенсу регулярную игровую практику, несмотря на наличие конкурента в лице Кирана Триппьера. Во-вторых, в случае ухода из "Мидлсбро" Джед смог бы остаться жить на северо-востоке страны.