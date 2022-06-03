Дибала хочет попробовать себя в Премьер-Лиге

Пауло Дибала Покидающий "Ювентус" свободным агентом нападающий Пауло Дибала заявил, что его привлекает возможность поиграть в Премьер-Лиге.

За семь лет в Турине Дибала забил 115 голов в Серии А, а также выиграл с "Ювентусом" девять больших трофеев.

Сейчас Пауло уходит из "Ювентуса", и игрок такого калибра вызывает большой интерес. Заполучить 28-летнего аргентинца хотят "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм", "Арсенал", "Рома" и "Интер".

Дибала не скрывает, что его сердце лежит к Италии, однако вариант с переездом в Премьер-Лигу тоже рассматривается.

"Я вполне расслаблен. Люди, с которыми я работаю, взяли заботы на себя".

"Мне очень комфортно в Италии. Тем не менее, я бы хотел попробовать друге лиги вроде Премьер-Лиги, Ла Лиги... Но я счастлив в Италии", — сообщил Дибала ESPN.


Метки Дибала, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 03.06.2022 11:00

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Последние комментарии:




  1. gidro-met 03.06.2022 13:03 # gidro-met
    Возможно АРсенал таки будет его выбором. ТАм место есть в основе

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  2. jirrort 03.06.2022 11:41 # jirrort
    В ЧЕЛСИ этого топарика!

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  3. gerrard08 03.06.2022 11:37 # gerrard08
    Сбитый летчик. Не реализовал свой потенциал

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  4. blueswin 03.06.2022 11:18 # blueswin
    за столько лет так и не стал лидером атаки, хотя в Юве всегда были шансы на это, может и подойдёт Арсеналу, там как раз таких без характерных игроков любят

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  5. vals1702 03.06.2022 11:14 # vals1702
    никуда не поедет из Италии

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