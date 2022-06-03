Дибала хочет попробовать себя в Премьер-Лиге
Покидающий "Ювентус" свободным агентом нападающий Пауло Дибала заявил, что его привлекает возможность поиграть в Премьер-Лиге.
За семь лет в Турине Дибала забил 115 голов в Серии А, а также выиграл с "Ювентусом" девять больших трофеев.
Сейчас Пауло уходит из "Ювентуса", и игрок такого калибра вызывает большой интерес. Заполучить 28-летнего аргентинца хотят "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм", "Арсенал", "Рома" и "Интер".
Дибала не скрывает, что его сердце лежит к Италии, однако вариант с переездом в Премьер-Лигу тоже рассматривается.
"Я вполне расслаблен. Люди, с которыми я работаю, взяли заботы на себя".
"Мне очень комфортно в Италии. Тем не менее, я бы хотел попробовать друге лиги вроде Премьер-Лиги, Ла Лиги... Но я счастлив в Италии", — сообщил Дибала ESPN.
03.06.2022 11:00
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Возможно АРсенал таки будет его выбором. ТАм место есть в основе
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В ЧЕЛСИ этого топарика!
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Сбитый летчик. Не реализовал свой потенциал
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за столько лет так и не стал лидером атаки, хотя в Юве всегда были шансы на это, может и подойдёт Арсеналу, там как раз таких без характерных игроков любят
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никуда не поедет из Италии
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