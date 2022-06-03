Дибала хочет попробовать себя в Премьер-Лиге

Покидающий "Ювентус" свободным агентом нападающий Пауло Дибала заявил, что его привлекает возможность поиграть в Премьер-Лиге.

За семь лет в Турине Дибала забил 115 голов в Серии А, а также выиграл с "Ювентусом" девять больших трофеев.



Сейчас Пауло уходит из "Ювентуса", и игрок такого калибра вызывает большой интерес. Заполучить 28-летнего аргентинца хотят "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм", "Арсенал", "Рома" и "Интер".



Дибала не скрывает, что его сердце лежит к Италии, однако вариант с переездом в Премьер-Лигу тоже рассматривается.



"Я вполне расслаблен. Люди, с которыми я работаю, взяли заботы на себя".



"Мне очень комфортно в Италии. Тем не менее, я бы хотел попробовать друге лиги вроде Премьер-Лиги, Ла Лиги... Но я счастлив в Италии", — сообщил Дибала ESPN.