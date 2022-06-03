Де Брюйне ожидает, что "Сити" прибавит с Холандом

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне считает, что приход нападающего Эрлинга Холанда поможет его команде достичь более высокого уровня.

В ближайшее время "Сити" должен завершить приобретение Холанда у дортмундской "Боруссии" за 51 миллион фунтов. Эрлинг восполнит ту пустоту, которая образовалось прошлым летом после расставания "горожан" с Серхио Агуэро.



Де Брюйне предвкушает совместную игру с Холандом и надеется помогать 21-летнему норвежцу с помощью своих "ассистов".



"Эрлинг Холанд — нападающий топ-уровня. Его переход поможет нам как команде вырасти. У каждого здесь большие ожидания. Мы давно искали 9-го номера, и я думаю, это хорошо, что мы заполучили нападающего, который сможет забивать 20-25 голов за сезон".



"Возможно, его приход поможет и мне лично. Были года, когда я отдавал результативных передач больше (чем в сезоне 2021/22). Однако количество создаваемых мной опасных моментов остается на стабильном уровне. Статистические показатели — важная часть футбола, но они никогда не дают вам полной картины", — сообщил Де Брюйне HLN.