Де Брюйне ожидает, что "Сити" прибавит с Холандом

Эрлинг Холанд Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне считает, что приход нападающего Эрлинга Холанда поможет его команде достичь более высокого уровня.

В ближайшее время "Сити" должен завершить приобретение Холанда у дортмундской "Боруссии" за 51 миллион фунтов. Эрлинг восполнит ту пустоту, которая образовалось прошлым летом после расставания "горожан" с Серхио Агуэро.

Де Брюйне предвкушает совместную игру с Холандом и надеется помогать 21-летнему норвежцу с помощью своих "ассистов".

"Эрлинг Холанд — нападающий топ-уровня. Его переход поможет нам как команде вырасти. У каждого здесь большие ожидания. Мы давно искали 9-го номера, и я думаю, это хорошо, что мы заполучили нападающего, который сможет забивать 20-25 голов за сезон".

"Возможно, его приход поможет и мне лично. Были года, когда я отдавал результативных передач больше (чем в сезоне 2021/22). Однако количество создаваемых мной опасных моментов остается на стабильном уровне. Статистические показатели — важная часть футбола, но они никогда не дают вам полной картины", — сообщил Де Брюйне HLN.


Метки Де Брюйне, Манчестер Сити, Холанд

Автор mihajlo   

Дата 03.06.2022 10:00

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Последние комментарии:




  1. superglor 03.06.2022 10:56 # superglor
    Его Величество Король Эрлинг Бреут Холанд.

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  2. slash-lfc 03.06.2022 10:29 # slash-lfc
    пффф, не то что усилит, а сделает КОРОЛЕЙ ГЕГЕМОНАМИ всей Европы

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