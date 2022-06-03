"Эвертон" уверен в сделке по Тарковски
"Эвертон" уверен в приобретении защитника "Бернли" Джеймса Тарковски.
Еще до окончания сезона стало известно, что 29-летний Тарковски не будет продлевать свой истекающий контракт с "Бернли", который в итоге вылетел из Премьер-Лиги.
Опытный защитник, обладающий английским паспортом и доступный свободным агентом, вызывает огромный интерес среди клубов Премьер-Лиги, включая "Астон Виллу", "Лидс" и "Лестер".
Однако Daily Mail утверждает, что в "Эвертоне" уверены в сделке с Тарковски. "Ириски" ожидают заключить контракт с Джеймсом, когда тот вернется с летних каникул.
Добавим, что готовящийся к выступлению в Чемпионшипе "Бернли" теряет не только Тарковски, но и своего капитана Бена Ми, который провел в клубе 11 лет.
03.06.2022 09:00
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