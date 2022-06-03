"Эвертон" уверен в сделке по Тарковски

"Эвертон" уверен в приобретении защитника "Бернли" Джеймса Тарковски.

Еще до окончания сезона стало известно, что 29-летний Тарковски не будет продлевать свой истекающий контракт с "Бернли", который в итоге вылетел из Премьер-Лиги.



Опытный защитник, обладающий английским паспортом и доступный свободным агентом, вызывает огромный интерес среди клубов Премьер-Лиги, включая "Астон Виллу", "Лидс" и "Лестер".



Однако Daily Mail утверждает, что в "Эвертоне" уверены в сделке с Тарковски. "Ириски" ожидают заключить контракт с Джеймсом, когда тот вернется с летних каникул.



Добавим, что готовящийся к выступлению в Чемпионшипе "Бернли" теряет не только Тарковски, но и своего капитана Бена Ми, который провел в клубе 11 лет.