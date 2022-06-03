Ким Мин Джэ направляетя в Англию

Защитник "Фенербахче" и сборной Южной Кореи Ким Мин Дже направляется в Англию, чтобы выбрать между "Тоттенхэмом" и "Эвертоном".

Ким только прошлым летом присоединился к "Фенербхче" из "Бэйцзин Гоань" по сделке стоимостью 2.5 млн. фунтов. Южокорейский гигант проявил себя с лучшей стороны в Стамбуле и теперь готов уйти на повышение.



Как утверждает турецкая газета Sabah, "Тоттенхэм" и "Эвертон" уже сделали свои предложения насчет Кима, который на текущей неделе лично посетит Англию, чтобы провести переговоры с заинтересованными клубами.



Сообщается, что предложения "шпор" и "ирисок" превышают 17 млн. фунтов, и эта сумма устраивает "Фенербахче", поэтому 25-летний защитник по прозвищу "Монстр" волен сам выбрать себе пристанище.