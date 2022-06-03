Лукаку согласен на понижение зарплаты ради возвращения в "Интер"

Нападающий "Челси" Ромелу Лукаку готов пойти на существенное понижение зарплаты ради возвращения в "Интер".

Только прошлым летом Лукаку сменил "Интер" на "Челси" по сделке стоимостью 97.5 млн. фунтов, однако уже в декабре Ромелу дал душераздирающее интервью о своей тоске по Италии.



Как утверждает Daily Mail, Лукаку так сильно хочет вернуться на "Сан-Сиро", что готов согласиться на зарплату, которую он получал до своего отъезда на "Стэмфорд Бридж".



Речь идет примерно о 125,000 фунтов в неделю — или 6.4 млн. фунтов в год. Это на 3 млн. фунтов в год меньше, нежели 29-летний бельгиец зарабатывает в "Челси" "чистыми".



В данный момент ключом к сделке выглядит способность "Интера" договориться с "Челси" об условиях трансфера Лукаку, будь то покупка или аренда.