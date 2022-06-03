Лукаку согласен на понижение зарплаты ради возвращения в "Интер"

Ромелу Лукаку Нападающий "Челси" Ромелу Лукаку готов пойти на существенное понижение зарплаты ради возвращения в "Интер".

Только прошлым летом Лукаку сменил "Интер" на "Челси" по сделке стоимостью 97.5 млн. фунтов, однако уже в декабре Ромелу дал душераздирающее интервью о своей тоске по Италии.

Как утверждает Daily Mail, Лукаку так сильно хочет вернуться на "Сан-Сиро", что готов согласиться на зарплату, которую он получал до своего отъезда на "Стэмфорд Бридж".

Речь идет примерно о 125,000 фунтов в неделю — или 6.4 млн. фунтов в год. Это на 3 млн. фунтов в год меньше, нежели 29-летний бельгиец зарабатывает в "Челси" "чистыми".

В данный момент ключом к сделке выглядит способность "Интера" договориться с "Челси" об условиях трансфера Лукаку, будь то покупка или аренда.


Метки Интер, Лукаку, Челси

Автор mihajlo   

Дата 03.06.2022 07:00

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  1. chebrec 03.06.2022 08:53 # chebrec
    Ахахахахахахахахахаха
    Охохохохохохохохохохо
    Ехехехехехехехехехехехе

    (ответить)

  2. yela 03.06.2022 08:43 # yela
    Мда уж, эпически обосрался Лукаку. Думаю теперь точно никто не скажет, что он топ нападающий. Фаны Челси с большим восторгом примут его уход

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  3. nismo21 03.06.2022 08:33 # nismo21
    эпический клоун))

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  4. division 03.06.2022 07:27 # division
    Пусть валит. Не тянет он уровень топ клубов АПЛ

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  5. wearechelsea 03.06.2022 07:24 # wearechelsea
    Обмен на Лаутаро с доплатой Интера

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