Лукаку согласен на понижение зарплаты ради возвращения в "Интер"
Нападающий "Челси" Ромелу Лукаку готов пойти на существенное понижение зарплаты ради возвращения в "Интер".
Только прошлым летом Лукаку сменил "Интер" на "Челси" по сделке стоимостью 97.5 млн. фунтов, однако уже в декабре Ромелу дал душераздирающее интервью о своей тоске по Италии.
Как утверждает Daily Mail, Лукаку так сильно хочет вернуться на "Сан-Сиро", что готов согласиться на зарплату, которую он получал до своего отъезда на "Стэмфорд Бридж".
Речь идет примерно о 125,000 фунтов в неделю — или 6.4 млн. фунтов в год. Это на 3 млн. фунтов в год меньше, нежели 29-летний бельгиец зарабатывает в "Челси" "чистыми".
В данный момент ключом к сделке выглядит способность "Интера" договориться с "Челси" об условиях трансфера Лукаку, будь то покупка или аренда.
03.06.2022 07:00
Просмотров: 748
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Ахахахахахахахахахаха
Охохохохохохохохохохо
Ехехехехехехехехехехехе
(ответить)
Мда уж, эпически обосрался Лукаку. Думаю теперь точно никто не скажет, что он топ нападающий. Фаны Челси с большим восторгом примут его уход
(ответить)
эпический клоун))
(ответить)
Пусть валит. Не тянет он уровень топ клубов АПЛ
(ответить)
Обмен на Лаутаро с доплатой Интера
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий