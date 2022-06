Светская хроника за пятницу

Ромелу Лукаку отверг "Тоттенхэм". Дирк Кейт получил тренерскую работу. В Шотландии обнаружился рефери-гей. Обзор слухов и сплетен английской прессы за пятницу.

Нападающий "Челси" Ромелу Лукаку не хочет переходить к Антонио Конте в "Тоттенхэм" и заинтересован только в возвращении в "Интер". (Fabio Bergomi)



"РБ Лейпциг" пытается предотвратить уход защитника Йошко Гвардиола, которого хотят "Челси" и "Тоттенхэм". (Daily Mail)



"Манчестер Юнайтед" будет предложена возможность приобрести вингера "Реала" Марко Асенсио. (Mundo Deportivo)



"Рома" готова приютить вингера Джесси Лингарда, покидающего "Юнайтед" свободным агентом. (Gazzetta dello Sport)



Агент нападающего "Юнайтед" Эдинсона Кавани провел переговоры с "Реал Сосьедад", "Атлетико", "Вильярреалом" и "Севильей". (Ekrem Konur)



"Манчестер Сити" может попрощаться с Александром Зинченко, Габриэлем Жезусом и Рахимом Стерлингом этим летом. (The Athletic)



"Ювентус" готов поспорить с "Арсеналом" за Жезуса. (Daily Mirror)



Защитник "Лилля" Свен Ботман подтвердил интерес к нему со стороны "Ньюкасла" и "Милана". (Algemeen Dagblad)



"Реймс" принял предложение "Ньюкасла" в 25.6 млн. фунтов плюс бонусы по нападающему Уго Экитике. (The Guardian)



Полузащитник "Вест Хэма" Томаш Соучек был предложен "Тоттенхэму". (Football Insider)



Несколько клубов Премьер-Лиги проявляют интерес к защитнику Бену Ми, который покидает "Бернли" после 11 сезонов в клубе. (The Guardian)



Новичок Премьер-Лиги "Ноттингем Форест" нацелился на полузащитника "Саутгемптона" Уилла Смоллбоуна. (The Sun)



"Астон Вилла" предложит нападающему Луису Суаресу двухлетний контракт. (Ekrem Konur)



Другое



Экс-нападающий "Ливерпуля" Дирк Кейт возглавил "Адо Ден Хааг". (The Athletic)



Бывший главный тренер "Челси" Маурицио Сарри продлил контракт с "Лацио" до 2025 года. (Football Italia)



Поездка на ЧМ-2022 обойдется каждому фанату сборной Англии в сумму свыше 7,000 фунтов, если команда Гарета Саутгейта пройдет весь путь до конца. (The Telegraph)



Крейг Нейпир стал первым шотландским рефери, совершившим каминг-аут. (Daily Mirror)