"Ньюкасл" заинтересован в Аке

"Ньюкасл" заинтересован в приглашении защитника "Манчестер Сити" Натана Аке.

В этом сезоне Аке отметился только 10 появлениями в стартовом составе "Сити" в рамках Премьер-Лиги, и talkSPORT утверждает, что "горожане" дали добро Натану на уход из клуба летом.



Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау является большим поклонником Аке, с которым ему довелось поработать в "Борнмуте".



Хау пытался воссоединиться с Аке еще в январе, но на тот момент наставник "Сити" Хосеп Гвардиола не был готов лишиться 27-летнего голландца.



"Сороки" рассматривают Аке в качестве альтернативы Свену Ботману из "Лилля". Также на радаре у Хау находится капитан "Борнмута" Ллойд Келли.