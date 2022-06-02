Лаутаро Мартинес не собирается в "Челси"
Нападающий "Интера" Лаутаро Мартинес заявил, что не хочет менять клуб этим летом.
Буквально на днях появилась информация, что интерес к Мартинесу проявляет "Челси", и два клуба даже могут осуществить обмен нападающими, в результате чего Ромелу Лукаку вернется на "Сан-Сиро" спустя год после своего ухода.
Согласно слухам, "Интер" может не устоять перед предложением в 59 миллионов фунтов по Лаутаро, который забил 25 голов в 49 матчах этого сезона. Однако сам 24-летний аргентинец никуда не собирается.
"Мой план ясен. Я очень хочу остаться в "Интере" на следующий сезон. Пока что клуб ничего мне не сообщал. Я хочу выступать за "Интер" в следующем сезоне", — цитирует Мартинеса Evening Standard.
02.06.2022 22:00
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Супер формат..и техника и физика.. машина
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Ждёт Лукаку
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Отлично.Из этого днищенского чемпионата лучше никого не покупать.
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