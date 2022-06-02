Лаутаро Мартинес не собирается в "Челси"

Нападающий "Интера" Лаутаро Мартинес заявил, что не хочет менять клуб этим летом.

Буквально на днях появилась информация, что интерес к Мартинесу проявляет "Челси", и два клуба даже могут осуществить обмен нападающими, в результате чего Ромелу Лукаку вернется на "Сан-Сиро" спустя год после своего ухода.



Согласно слухам, "Интер" может не устоять перед предложением в 59 миллионов фунтов по Лаутаро, который забил 25 голов в 49 матчах этого сезона. Однако сам 24-летний аргентинец никуда не собирается.



"Мой план ясен. Я очень хочу остаться в "Интере" на следующий сезон. Пока что клуб ничего мне не сообщал. Я хочу выступать за "Интер" в следующем сезоне", — цитирует Мартинеса Evening Standard.