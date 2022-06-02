Лаутаро Мартинес не собирается в "Челси"

Лаутаро Мартинес Нападающий "Интера" Лаутаро Мартинес заявил, что не хочет менять клуб этим летом.

Буквально на днях появилась информация, что интерес к Мартинесу проявляет "Челси", и два клуба даже могут осуществить обмен нападающими, в результате чего Ромелу Лукаку вернется на "Сан-Сиро" спустя год после своего ухода.

Согласно слухам, "Интер" может не устоять перед предложением в 59 миллионов фунтов по Лаутаро, который забил 25 голов в 49 матчах этого сезона. Однако сам 24-летний аргентинец никуда не собирается.

"Мой план ясен. Я очень хочу остаться в "Интере" на следующий сезон. Пока что клуб ничего мне не сообщал. Я хочу выступать за "Интер" в следующем сезоне", — цитирует Мартинеса Evening Standard.


Метки Интер, Мартинес, Челси

Автор mihajlo   

Дата 02.06.2022 22:00

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  1. alienripley 02.06.2022 22:09 # alienripley
    Супер формат..и техника и физика.. машина

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  2. chelsiukpro 02.06.2022 22:06 # chelsiukpro
    Ждёт Лукаку

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  3. jirrort 02.06.2022 22:02 # jirrort
    Отлично.Из этого днищенского чемпионата лучше никого не покупать.

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