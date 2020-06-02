Джеррард обзавелся новым ассистентом

Главный тренер "Блэкпула" Нил Критчли был назначен новым ассистентом Стивена Джеррарда в "Астон Вилле".

Только накануне Майкл Кин оставил роль правой руки Джеррарда, возглавив клуб Чемпионшипа "Куинз Парк Рейнджерс".



Замена Билу была найдена без промедления. Теперь ассистировать Стивену будет 43-летний Критчли, с которым ему ранее довелось поработать в академии "Ливерпуля".



В завершившемся сезоне "Блэкпул" Критчли занял 16-е место в Чемпионшипе, но в предыдущей кампании подопечные Нила выиграли плей-офф Лиги Один и повысились в классе.