Джеррард обзавелся новым ассистентом
Главный тренер "Блэкпула" Нил Критчли был назначен новым ассистентом Стивена Джеррарда в "Астон Вилле".
Только накануне Майкл Кин оставил роль правой руки Джеррарда, возглавив клуб Чемпионшипа "Куинз Парк Рейнджерс".
Замена Билу была найдена без промедления. Теперь ассистировать Стивену будет 43-летний Критчли, с которым ему ранее довелось поработать в академии "Ливерпуля".
В завершившемся сезоне "Блэкпул" Критчли занял 16-е место в Чемпионшипе, но в предыдущей кампании подопечные Нила выиграли плей-офф Лиги Один и повысились в классе.
02.06.2022 21:00
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