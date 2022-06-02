"Лидс" близок к покупке Расмуса Кристенсена

Расмус Кристенсен "Лидс" близок к покупке правого защитника "Ред Булл" Расмуса Кристенсена.

Заполучить Кристенсена также хотят "Брентфорд" и дортмундская "Боруссия", однако Расмус уже дал свое согласие на переход в "Лидс".

Как утверждает The Telegraph, 24-летний игрок сборной Дании обойдется клубу с "Элланд Роуд" примерно в 10 миллионов фунтов.

Ключом к этому трансферу являются отношения Кристенсена с наставником "Лидса" Джесси Маршем, который в недавнем прошлом тренировал "Ред Булл".

Расмус едва завоевал восьмой подряд для команды из Зальцбурга титул австрийской Бундеслиги, отметившись 10 голами и восемью результативными передачами в этом сезоне.


Метки Кристенсен, Лидс, Ред Булл

Автор mihajlo   

Дата 02.06.2022 20:00

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