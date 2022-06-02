"Лидс" близок к покупке Расмуса Кристенсена
"Лидс" близок к покупке правого защитника "Ред Булл" Расмуса Кристенсена.
Заполучить Кристенсена также хотят "Брентфорд" и дортмундская "Боруссия", однако Расмус уже дал свое согласие на переход в "Лидс".
Как утверждает The Telegraph, 24-летний игрок сборной Дании обойдется клубу с "Элланд Роуд" примерно в 10 миллионов фунтов.
Ключом к этому трансферу являются отношения Кристенсена с наставником "Лидса" Джесси Маршем, который в недавнем прошлом тренировал "Ред Булл".
Расмус едва завоевал восьмой подряд для команды из Зальцбурга титул австрийской Бундеслиги, отметившись 10 голами и восемью результативными передачами в этом сезоне.
02.06.2022 20:00
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че за лига дворовая, 18 гол + пас от защитника
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