"Лидс" близок к покупке Расмуса Кристенсена

"Лидс" близок к покупке правого защитника "Ред Булл" Расмуса Кристенсена.

Заполучить Кристенсена также хотят "Брентфорд" и дортмундская "Боруссия", однако Расмус уже дал свое согласие на переход в "Лидс".



Как утверждает The Telegraph, 24-летний игрок сборной Дании обойдется клубу с "Элланд Роуд" примерно в 10 миллионов фунтов.



Ключом к этому трансферу являются отношения Кристенсена с наставником "Лидса" Джесси Маршем, который в недавнем прошлом тренировал "Ред Булл".



Расмус едва завоевал восьмой подряд для команды из Зальцбурга титул австрийской Бундеслиги, отметившись 10 голами и восемью результативными передачами в этом сезоне.