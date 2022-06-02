Нападающий "Арсенала" Александр Лакасетт близок к возвращению в "Лион".

Именно из "Лиона" Лакасетт и прибыл на "Эмирейтс" за 46.5 млн. фунтов в 2017 году. С тех пор Александр забил 71 гол в 206 матчах.



Однако в конце июня контракт Лакасетта истекает, а непопадание "Арсенала" в Лигу Чемпионов лишает Александра шансов получить новую сделку в лондонском клубе.



По информации L'Equipe, 31-летний француз уже дал согласование на возвращение в "Лион", воспитанником которого он является.



Ожидается, что "Лион" будет платить Лакасетту только половину от тех 182,000 фунтов в неделю, которые Александр зарабатывал в "Арсенале".



Добавим, что в завершившемся сезоне Лакасетт забил лишь шесть голов за команду Микеля Артеты, включая четыре в Премьер-Лиге. Вторую половину кампании Александр исполнял обязанности капитана "канониров".