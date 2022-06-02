Лакасетт близок к возвращению в "Лион"
Нападающий "Арсенала" Александр Лакасетт близок к возвращению в "Лион".
Именно из "Лиона" Лакасетт и прибыл на "Эмирейтс" за 46.5 млн. фунтов в 2017 году. С тех пор Александр забил 71 гол в 206 матчах.
Однако в конце июня контракт Лакасетта истекает, а непопадание "Арсенала" в Лигу Чемпионов лишает Александра шансов получить новую сделку в лондонском клубе.
По информации L'Equipe, 31-летний француз уже дал согласование на возвращение в "Лион", воспитанником которого он является.
Ожидается, что "Лион" будет платить Лакасетту только половину от тех 182,000 фунтов в неделю, которые Александр зарабатывал в "Арсенале".
Добавим, что в завершившемся сезоне Лакасетт забил лишь шесть голов за команду Микеля Артеты, включая четыре в Премьер-Лиге. Вторую половину кампании Александр исполнял обязанности капитана "канониров".
02.06.2022 19:00
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местами был топарём
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А ведь ради этого ишака слили топового Жиру, который потом 5 лет стабильно забивал за пенсов, сборную и Милан.
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