Лакасетт близок к возвращению в "Лион"

Александр Лакасетт Нападающий "Арсенала" Александр Лакасетт близок к возвращению в "Лион".

Именно из "Лиона" Лакасетт и прибыл на "Эмирейтс" за 46.5 млн. фунтов в 2017 году. С тех пор Александр забил 71 гол в 206 матчах.

Однако в конце июня контракт Лакасетта истекает, а непопадание "Арсенала" в Лигу Чемпионов лишает Александра шансов получить новую сделку в лондонском клубе.

По информации L'Equipe, 31-летний француз уже дал согласование на возвращение в "Лион", воспитанником которого он является.

Ожидается, что "Лион" будет платить Лакасетту только половину от тех 182,000 фунтов в неделю, которые Александр зарабатывал в "Арсенале".

Добавим, что в завершившемся сезоне Лакасетт забил лишь шесть голов за команду Микеля Артеты, включая четыре в Премьер-Лиге. Вторую половину кампании Александр исполнял обязанности капитана "канониров".


Метки Арсенал, Лакасетт, Лион

Автор mihajlo   

Дата 02.06.2022 19:00

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Последние комментарии:




  1. mixmaster 02.06.2022 20:08 # mixmaster
    https://www.youtube.com/watch?v=MA-rX3AcCfc

    местами был топарём

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  2. superglor 02.06.2022 19:13 # superglor
    А ведь ради этого ишака слили топового Жиру, который потом 5 лет стабильно забивал за пенсов, сборную и Милан.

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