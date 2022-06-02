"Ювентус" уверен в возвращении Погба

Поль Погба "Ювентус" находится в завершающей стадии согласования трансфера полузащитника Поля Погба, покидающего "Манчестер Юнайтед" свободным агентом.

Накануне "Юнайтед" официально подтвердил, что истекающий в конце июня контракт Погба продлен не будет.

По информации Sky Sports, Погба уже почти договорился с "Ювентусом" об условиях трехлетнего контракта, который сделает Поля одним из самых высокооплачиваемых игроков в Турине.

Сообщается, что процесс переговоров проходит гладко, и Погба уже дал устное согласие на возвращение в "Ювентус", который в 2016 году продал его "красным дьяволам" за 89 миллионов фунтов.

Согласно слухам, объявление о трансфере Погба может быть приурочено к выходу документального фильма про 29-летнего француза под названием "The Pogumentary" 17 июня.


Метки Манчестер Юнайтед, Погба, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 02.06.2022 18:00

Количество просмотров Просмотров: 114

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. suddenly 02.06.2022 18:08 # suddenly
    Тупо проебал свою карьеру. Он даже Реалу и ПСЖ не нужен бесплатно(!), что приходится соглашаться на не самую большую зарплату в Ювентусе, который к слову закончил чемпионат лишь на четвёртом месте.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: