"Ювентус" уверен в возвращении Погба

"Ювентус" находится в завершающей стадии согласования трансфера полузащитника Поля Погба, покидающего "Манчестер Юнайтед" свободным агентом.

Накануне "Юнайтед" официально подтвердил, что истекающий в конце июня контракт Погба продлен не будет.



По информации Sky Sports, Погба уже почти договорился с "Ювентусом" об условиях трехлетнего контракта, который сделает Поля одним из самых высокооплачиваемых игроков в Турине.



Сообщается, что процесс переговоров проходит гладко, и Погба уже дал устное согласие на возвращение в "Ювентус", который в 2016 году продал его "красным дьяволам" за 89 миллионов фунтов.



Согласно слухам, объявление о трансфере Погба может быть приурочено к выходу документального фильма про 29-летнего француза под названием "The Pogumentary" 17 июня.