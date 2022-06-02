"Ювентус" уверен в возвращении Погба
"Ювентус" находится в завершающей стадии согласования трансфера полузащитника Поля Погба, покидающего "Манчестер Юнайтед" свободным агентом.
Накануне "Юнайтед" официально подтвердил, что истекающий в конце июня контракт Погба продлен не будет.
По информации Sky Sports, Погба уже почти договорился с "Ювентусом" об условиях трехлетнего контракта, который сделает Поля одним из самых высокооплачиваемых игроков в Турине.
Сообщается, что процесс переговоров проходит гладко, и Погба уже дал устное согласие на возвращение в "Ювентус", который в 2016 году продал его "красным дьяволам" за 89 миллионов фунтов.
Согласно слухам, объявление о трансфере Погба может быть приурочено к выходу документального фильма про 29-летнего француза под названием "The Pogumentary" 17 июня.
02.06.2022 18:00
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Тупо проебал свою карьеру. Он даже Реалу и ПСЖ не нужен бесплатно(!), что приходится соглашаться на не самую большую зарплату в Ювентусе, который к слову закончил чемпионат лишь на четвёртом месте.
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