"Юнайтед" объявил об уходе Маты

"Манчестер Юнайтед" принял решение насчет полузащитника Хуана Маты, который покидает клуб свободным агентом.

Лишь накануне "Юнайтед" подтвердил, что истекающие в конце июня контракты Поля Погба и Джесси Лингарда продлены не будут, и это не стало сюрпризом.



Сегодня к их компании присоединился Мата, и это слегка удивляет, потому что еще в прошлом месяце ходили слухи, что новый главный тренер "красных дьяволов" Эрик Тен Хаг может сохранить опытнейшего испанца.



36-летний Мата провел 285 матчей за "Юнайтед" после своего перехода из "Челси" за рекордные для "дьяволов" на тот момент 37.1 млн. фунтов в январе 2014, забив 51 гол и выиграв Кубок Англии, Кубок Лиги, Лигу Европы, Суперкубок Англии.



В завершившемся сезоне Мата сыграл только семь матчей в Премьер-Лиге, но при этом считался авторитетом в раздевалке и примером для подражания молодежи.