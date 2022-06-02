"Юнайтед" объявил об уходе Маты
"Манчестер Юнайтед" принял решение насчет полузащитника Хуана Маты, который покидает клуб свободным агентом.
Лишь накануне "Юнайтед" подтвердил, что истекающие в конце июня контракты Поля Погба и Джесси Лингарда продлены не будут, и это не стало сюрпризом.
Сегодня к их компании присоединился Мата, и это слегка удивляет, потому что еще в прошлом месяце ходили слухи, что новый главный тренер "красных дьяволов" Эрик Тен Хаг может сохранить опытнейшего испанца.
36-летний Мата провел 285 матчей за "Юнайтед" после своего перехода из "Челси" за рекордные для "дьяволов" на тот момент 37.1 млн. фунтов в январе 2014, забив 51 гол и выиграв Кубок Англии, Кубок Лиги, Лигу Европы, Суперкубок Англии.
В завершившемся сезоне Мата сыграл только семь матчей в Премьер-Лиге, но при этом считался авторитетом в раздевалке и примером для подражания молодежи.
02.06.2022 17:00
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Последние комментарии:
в апл похерил свою карьеру, а был когда-то не хуже давида силвы
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Уже давно безполезен, пора на выход. Хороший тип, удачи.
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Восьмеру Пенальдешу освободил.
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Вроде бы и провел дохера лет там, но очевидно что похерил свой огромный потенциал. На уровень когда играл за пенсов, явно не вернулся. Да и вообще за последние лет 5 ничем особым не отметился кажись.
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Отличным был игроком до переходы к красным.
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