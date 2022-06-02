"Реал" подтвердил переход Рюдигера из "Челси"

Антонио Рюдигер "Реал" официально подтвердил переход защитника Антонио Рюдигера из "Челси" свободным агентом.

Рюдигер провел в "Челси" пять сезонов, за это время выиграв Лигу Чемпионов, Лигу Европы, Кубок Англии, а также Суперкубок Европы и клубный Чемпионат Мира.

Всего Антонио сыграл свыше 200 матчей за "синих", включая 54 в сезоне 2021/22 с учетом всех соревнований, и лондонский клуб предпринимал серьезные усилия, чтобы сохранить 29-летнего немца.

Однако Рюдигер отказался от новой сделки с "Челси" и теперь продолжит карьеру в "Реале", с которым он заключил четырехлетний контракт с зарплатой в 340,000 фунтов в неделю, сообщает Sky Sports.

Новоиспеченные победители Лиги Чемпионов обещают провести презентацию Рюдигера, которого также хотели ПСЖ, "Ювентус" и "Манчестер Юнайтед", 20 июня.


Метки Реал, Рюдигер, трансферы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 02.06.2022 16:00

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Последние комментарии:




  1. ataman 02.06.2022 17:21 # ataman
    Он же гол подарил Реалу в первом матче. Теперь понятно почему)

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  2. superglor 02.06.2022 16:47 # superglor
    Испанские Короли подписали хорошего работника на плантацию на 4 года, через год-другой смогут продать в какой-нибудь Подзаборбахче.

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  3. ivan-tns 02.06.2022 16:44 # ivan-tns
    Началось бегство крыс с корабля

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  4. gary47 02.06.2022 16:18 # gary47
    Куда мир катится... 340 штук просто хорошему защитнику! За что???

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  5. jirrort 02.06.2022 16:05 # jirrort
    Минус привозила.Заебись ой как заебись.

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