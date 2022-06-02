"Реал" подтвердил переход Рюдигера из "Челси"

"Реал" официально подтвердил переход защитника Антонио Рюдигера из "Челси" свободным агентом.

Рюдигер провел в "Челси" пять сезонов, за это время выиграв Лигу Чемпионов, Лигу Европы, Кубок Англии, а также Суперкубок Европы и клубный Чемпионат Мира.



Всего Антонио сыграл свыше 200 матчей за "синих", включая 54 в сезоне 2021/22 с учетом всех соревнований, и лондонский клуб предпринимал серьезные усилия, чтобы сохранить 29-летнего немца.



Однако Рюдигер отказался от новой сделки с "Челси" и теперь продолжит карьеру в "Реале", с которым он заключил четырехлетний контракт с зарплатой в 340,000 фунтов в неделю, сообщает Sky Sports.



Новоиспеченные победители Лиги Чемпионов обещают провести презентацию Рюдигера, которого также хотели ПСЖ, "Ювентус" и "Манчестер Юнайтед", 20 июня.