"Реал" подтвердил переход Рюдигера из "Челси"
"Реал" официально подтвердил переход защитника Антонио Рюдигера из "Челси" свободным агентом.
Рюдигер провел в "Челси" пять сезонов, за это время выиграв Лигу Чемпионов, Лигу Европы, Кубок Англии, а также Суперкубок Европы и клубный Чемпионат Мира.
Всего Антонио сыграл свыше 200 матчей за "синих", включая 54 в сезоне 2021/22 с учетом всех соревнований, и лондонский клуб предпринимал серьезные усилия, чтобы сохранить 29-летнего немца.
Однако Рюдигер отказался от новой сделки с "Челси" и теперь продолжит карьеру в "Реале", с которым он заключил четырехлетний контракт с зарплатой в 340,000 фунтов в неделю, сообщает Sky Sports.
Новоиспеченные победители Лиги Чемпионов обещают провести презентацию Рюдигера, которого также хотели ПСЖ, "Ювентус" и "Манчестер Юнайтед", 20 июня.
02.06.2022 16:00
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Последние комментарии:
Он же гол подарил Реалу в первом матче. Теперь понятно почему)
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Испанские Короли подписали хорошего работника на плантацию на 4 года, через год-другой смогут продать в какой-нибудь Подзаборбахче.
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Началось бегство крыс с корабля
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Куда мир катится... 340 штук просто хорошему защитнику! За что???
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Минус привозила.Заебись ой как заебись.
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