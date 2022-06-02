"Интер" надеется опередить клубы Премьер-Лиги в борьбе за Дибалу

Пауло Дибала "Интер" надеется опередить клубы Премьер-Лиги в борьбе за нападающего "Ювентуса" Пауло Дибалу.

Эти летом у Дибалы истекает контракт с "Ювентусом", и Пауло уже ищет себе новое пристанище. Интерес к 28-летнему аргентинцу проявляют "Арсенал", "Манчестер Юнайтед" и ряд других европейских клубов.

Как утверждает Daily Mail, план "Интера" заключается в том, чтобы в следующем сезоне составить дуэт в нападении из Дибалы и его партнера по национальной команде Лаутаро Мартинса, что, правда, ставит под большой вопрос возвращение Ромелу Лукаку из "Челси" на "Сан-Сиро".

"Мы должны быть реалистами, потому что вы знаете об ограничениях, которые у нас есть, но в случае с Дибалой мы говорим об отличном игроке", — сообщил вице-президент "Интера" Хавьер Дзанетти о своем соотечественнике.


Метки Диабла, Интер, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 02.06.2022 15:00

Количество просмотров Просмотров: 327



Поиск: