Дейли Блинд рассказал о Тен Хаге

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Дейли Блинд рассказал о новом наставнике "красных дьяволов" Эрике Тен Хаге.

В завершившемся сезоне Блинд в составе "Аякса" завоевал титул Эредивизии под руководством Тен Хага, и Дейли кажется, что Эрик имеет все шансы преуспеть в "Юнайтед".



"Он блестящий тренер. Тренер, который хочет играть в атакующий футбол, и я думаю, именно за такой футбол выступает "Манчестер Юнайтед". Он точно знает, чего хочет и как это сделать. Он хочет, чтобы каждый ощущал свою причастность и двигался в одном направлении, создавая победный дух и выигрывая трофеи".



"Он по-настоящему общителен — в "Аяксе" он знает каждого, и это важно. Каждый должен чувствовать себя нужным для создания этого победного духа".



"Также он помешан на контроле, он хочет контролировать все. Думаю, это особенное качество", — цитирует Блинда Manchester Evening News.