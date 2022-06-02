Дейли Блинд рассказал о Тен Хаге

Эрик Тен Хаг и Дейли Блинд Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Дейли Блинд рассказал о новом наставнике "красных дьяволов" Эрике Тен Хаге.

В завершившемся сезоне Блинд в составе "Аякса" завоевал титул Эредивизии под руководством Тен Хага, и Дейли кажется, что Эрик имеет все шансы преуспеть в "Юнайтед".

"Он блестящий тренер. Тренер, который хочет играть в атакующий футбол, и я думаю, именно за такой футбол выступает "Манчестер Юнайтед". Он точно знает, чего хочет и как это сделать. Он хочет, чтобы каждый ощущал свою причастность и двигался в одном направлении, создавая победный дух и выигрывая трофеи".

"Он по-настоящему общителен — в "Аяксе" он знает каждого, и это важно. Каждый должен чувствовать себя нужным для создания этого победного духа".

"Также он помешан на контроле, он хочет контролировать все. Думаю, это особенное качество", — цитирует Блинда Manchester Evening News.


Метки Блинд, Манчестер Юнайтед, Тен Хаг, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 02.06.2022 14:00

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  1. quavo 02.06.2022 14:04 # quavo
    Мне интересно с каких пор муму нацелился на атакующий футбол , всю жизнь 80 минут страдали куйней на 60 забивали и выигрывали , а тут нате вам исключительно атакующий футбол подавайте

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