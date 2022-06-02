"Ньюкасл" близок к покупке Экитике

"Ньюкасл" близок к покупке нападающего "Реймса" Уго Экитике за 36 миллионов фунтов плюс бонусы.

Несмотря на интерес со стороны дортмундской "Боруссии", Экитике выразил желание отправиться в "Ньюкасл" и испытать себя в Премьер-Лиге, утверждает Daily Mail.



19-летний француз заявил о себе как одном из перспективнейших нападающих Европы, выступая за "Реймс" у Оскара Гарсии, бывшего наставника "Уотфорда" и "Брайтона".



Экитике был целью для новых владельцев "Ньюкасла" еще в январе, но тогда "сорокам" пришлось довольствоваться Крисом Вудом, который в итоге толком не заиграл на "Сент-Джеймс Парк".



Daily Mail добавляет, что также "Ньюкасл" работает над трансферами защитником Свена Ботмана из "Лилля" и Мэтта Таргетта из "Астон Виллы".