"Ньюкасл" близок к покупке Экитике
"Ньюкасл" близок к покупке нападающего "Реймса" Уго Экитике за 36 миллионов фунтов плюс бонусы.
Несмотря на интерес со стороны дортмундской "Боруссии", Экитике выразил желание отправиться в "Ньюкасл" и испытать себя в Премьер-Лиге, утверждает Daily Mail.
19-летний француз заявил о себе как одном из перспективнейших нападающих Европы, выступая за "Реймс" у Оскара Гарсии, бывшего наставника "Уотфорда" и "Брайтона".
Экитике был целью для новых владельцев "Ньюкасла" еще в январе, но тогда "сорокам" пришлось довольствоваться Крисом Вудом, который в итоге толком не заиграл на "Сент-Джеймс Парк".
Daily Mail добавляет, что также "Ньюкасл" работает над трансферами защитником Свена Ботмана из "Лилля" и Мэтта Таргетта из "Астон Виллы".
02.06.2022 13:00
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